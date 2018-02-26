Knight Foundation reinvests in On the Table initiative

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgSm9obiBTLiBhbmQgSmFtZXMgTC4gS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gaXMgaW52ZXN0aW5nICQyIG1pbGxpb24gaW4gaXRzIE9uIHRoZSBUYWJsZSBpbml0aWF0aXZlIHRvIGtlZXAgbWVhbHRpbWUgY29tbXVuaXR5IGNvbnZlcnNhdGlvbnMgZ29pbmcgbmF0aW9ud2lkZSwgaW5jbHVkaW5nIGluIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+VGhlIGluaXRpYXRpdmUgYnJvdWdodCA0MCwwMDAgcmVzaWRlbnRzIGluIDEwIGNpdGllcyB0b2dldGhlciBsYXN0IHllYXIgdG8gdGFsayBhYm91dCBjb21tdW5pdHkgcHJvYmxlbXMuIFRoZSBuZXcgZnVuZGluZyB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb25zIGZvciBhbm90aGVyIHR3byB5ZWFycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPbiB0aGUgVGFibGUgaXMgYSBzdXJnaW5nIGVmZm9ydCB0byByZWludmVudCBwdWJsaWMgZGlhbG9ndWUsJiM4MjIxOyBMaWxseSBXZWluYmVyZywgS25pZ2h0IEZvdW5kYXRpb24gZGlyZWN0b3IgZm9yIGNvbW11bml0eSBmb3VuZGF0aW9ucywgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0luIGl0cyBmaXJzdCB5ZWFyLCB0aGUgbmF0aW9uYWwgZWZmb3J0IGJyb3VnaHQgdG9nZXRoZXIgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBlb3BsZSB0byBtZWV0IGFuZCBkaXNjdXNzIGRpZmZpY3VsdCBhbmQgc29tZXRpbWVzIGNvbnRlbnRpb3VzIGlzc3VlcyBmYWNlLXRvLWZhY2UuIFBhcnRpY2lwYW50cyB3b3JrZWQgdG8gYnVpbGQgY29ubmVjdGlvbnMgYW5kIGNvbnNlbnN1cywgaWRlbnRpZnkgc29sdXRpb25zIHRvIGxvY2FsIGNoYWxsZW5nZXMsIGFuZCB1c2UgdGhlc2UgcmVzdWx0cyB0byBpbmZsdWVuY2UgZGVjaXNpb24tbWFrZXJzLiBJbiBpdHMgbmV4dCBwaGFzZSwgd2UgaG9wZSB0byBzZWUgdGhlc2UgY29udmVyc2F0aW9ucyB0cmFuc2xhdGUgdG8gZGVlcGVyIGxvY2FsIGFjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBwcm9ncmFtLCBmaXJzdCBsYXVuY2hlZCBpbiAyMDEzIGJ5IHRoZSBDaGljYWdvIENvbW11bml0eSBUcnVzdCwgcmVzaWRlbnRzIGdhdGhlciBmb3IgbWVhbHRpbWUgY29udmVyc2F0aW9ucyBhbmQgZGlzY3VzcyB3YXlzIHRvIGJldHRlciB0aGVpciBuZWlnaGJvcmhvb2RzLiBUaGV5IGNhbiB0YWxrIGFib3V0IG15cmlhZCBjaGFsbGVuZ2VzLCBpbmNsdWRpbmcgcmFjZSByZWxhdGlvbnMsIGFmZm9yZGFibGUgaG91c2luZyBhbmQgdXJiYW4gZGVzaWduLjwvcD4KPHA+VGhlIG1lYWxzIHRvb2sgcGxhY2UgaW4gY2l0aWVzIHRoYXQgb25jZSBoYWQgS25pZ2h0LXN1cHBvcnRlZCBuZXdzcGFwZXJzLiBJbiBhZGRpdGlvbiB0byBBa3JvbiwgdGhlIG90aGVyIGNpdGllcyBhcmUgQ2hhcmxvdHRlLCBOLkMuOyBDb2x1bWJ1cywgR2EuOyBEZXRyb2l0OyBHYXJ5LCBJbmQuOyBMZXhpbmd0b24sIEt5LjsgTG9uZyBCZWFjaCwgQ2FsaWYuOyBNaWFtaTsgUGhpbGFkZWxwaGlhOyBhbmQgU2FuIEpvc2UsIENhbGlmLjwvcD4KPHA+TGFzdCB5ZWFyLCBPbiB0aGUgVGFibGUgR3JlYXRlciBBa3JvbiBpbnNwaXJlZCA1MDUgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhbmQgaW5kaXZpZHVhbHMgdG8gb3BlbiB1cCB0aGVpciBsaWJyYXJpZXMsIGNodXJjaGVzLCBidXNpbmVzc2VzLCBwYXJrcywgY2FmZXMgYW5kIGhvbWVzIHRvIGhvc3QgYW4gZXN0aW1hdGVkIDk1MCBjb252ZXJzYXRpb25zIGNlbnRlcmluZyBvbiB0aGUgYmlnZ2VzdCBjaGFsbGVuZ2VzIGFuZCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGluIFN1bW1pdCBhbmQgTWVkaW5hIGNvdW50aWVzLiA8L3A+CjxwPlRoaXMgeWVhciwgdGhlIGluaXRpYXRpdmUgd2lsbCBpbnZvbHZlIGNvbW11bml0eSBmb3VuZGF0aW9uczogdGhlIEFrcm9uIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uIGluIEFrcm9uLCBGb3VuZGF0aW9uIGZvciB0aGUgQ2Fyb2xpbmFzIGluIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLiwgQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gb2YgdGhlIENoYXR0YWhvb2NoZWUgVmFsbGV5IGluIENvbHVtYnVzLCBHYS4sIExlZ2FjeSBGb3VuZGF0aW9uIGluIEdhcnksIEluZC4sIEJsdWUgR3Jhc3MgQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gaW4gTGV4aW5ndG9uLCBLeS4sIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uIG9mIENlbnRyYWwgR2VvcmdpYSBpbiBNYWNvbiwgVGhlIE1pYW1pIEZvdW5kYXRpb24gaW4gTWlhbWksIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uIGZvciBQYWxtIEJlYWNoIGFuZCBNYXJ0aW4gQ291bnRpZXMgaW4gUGFsbSBCZWFjaCwgRmxhLiwgUGhpbGFkZWxwaGlhIEZvdW5kYXRpb24gaW4gUGhpbGFkZWxwaGlhIGFuZCBTaWxpY29uIFZhbGxleSBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiBpbiBTYW4gSm9zZSwgQ2FsaWYuPC9wPgo8cD5FYWNoIGNpdHkgd2lsbCBzY2hlZHVsZSBvbmUgZGF5IHdoZW4gdGhleSB3aWxsIGNvbnZlbmUgdGhvdXNhbmRzIG9mIHJlc2lkZW50cyB0byBzaGFyZSBib3RoIGEgbWVhbCBhbmQgaWRlYXMgb24gaG93IHRvIG1ha2UgdGhlaXIgY2l0eSBhIGJldHRlciBwbGFjZSB0byBsaXZlIGFuZCB3b3JrLjwvcD4K