Knight funds art, improvements at Akron public pools; parties planned Friday and Saturday

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Published: July 10, 2018 - 8:38 PM | Updated: July 10, 2018 - 9:13 PM
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By Craig Webb

Beacon Journal/Ohio.com

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