Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
KSU professor pleads guilty to lying to federal investigators
Published: April 26, 2018 - 10:38 AM | Updated: April 26, 2018 - 11:29 AM
Full Screen Linked Image
By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

4 Things to Do, April 26: Learn to grow fruit; NFL Draft Day; Freedom Sings; illustrator talk April 25th, 2018 9:50 PM
People in the news: Donald Trump, Kanye West, Martha Stewart, Oliver Stone April 25th, 2018 8:50 PM
Pulse Drinking: Phil Masturzo dubs the Montepulciano d’Abruzzo a perfect everyday Italian April 25th, 2018 5:48 PM
Dance: Verb Ballets presents ‘Spring Series’ April 25th, 2018 5:48 PM

THE LATEST

KSU professor pleads guilty to lying to federal investigators Today April 26th, 2018 11:29 AM
Parents, grandparents indicted in death of Ohio newborn Updated April 26th, 2018 10:06 AM
Baker Mayfield-to-Browns buzz continues to intensify on draft day Today April 26th, 2018 11:37 AM
50,000 honeybees removed from wall of garage, taken to zoo Updated April 26th, 2018 9:00 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal