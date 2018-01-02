Lawmakers push right-to-work for 2020 ballot

Published: January 2, 2018 - 10:27 PM | Updated: January 2, 2018 - 10:51 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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