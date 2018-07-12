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Lawyer suspended for sex act with client in courthouse
Published: July 12, 2018 - 11:36 AM
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By Randy Ludlow

Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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