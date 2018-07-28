Listening Project shares responses on what it’s like to live in Akron’s most diverse neighborhood

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Published: July 28, 2018 - 6:10 PM | Updated: July 28, 2018 - 6:10 PM
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By Amanda Garrett

Beacon Journal/Ohio.com

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