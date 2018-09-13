Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
[email protected] speaker series to host Ohio Turnpike director
Published: September 13, 2018 - 6:34 PM | Updated: September 13, 2018 - 6:36 PM
Full Screen Linked Image

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Innovation is focus of plastics conference next week in Fairlawn September 13th, 2018 6:45 PM
[email protected] speaker series to host Ohio Turnpike director September 13th, 2018 6:34 PM
Business news briefs, Sept. 14: DriveIT speaker series to feature Ohio Turnpike director September 13th, 2018 6:25 PM
Third central Ohio Swensons getting tweaks in face of city opposition September 13th, 2018 6:20 PM

THE LATEST

Marla Ridenour: Relationship between Hue Jackson, Todd Haley at forefront of Browns’ trust-building issue September 13th, 2018 8:01 PM
Panicked neighborhoods outside Boston evacuate as gas blasts destroy homes September 13th, 2018 7:41 PM
Innovation is focus of plastics conference next week in Fairlawn September 13th, 2018 6:45 PM
[email protected] speaker series to host Ohio Turnpike director September 13th, 2018 6:34 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal