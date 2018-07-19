Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Local business spotlight, July 22: New president at Simplay3
Published: July 19, 2018 - 11:17 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Local pharmacies, their personal care in danger of closing Updated July 20th, 2018 12:13 AM
At least 8 people dead after tour boat capsizes in Branson, Mo. July 19th, 2018 11:21 PM
Local business spotlight, July 22: New president at Simplay3 July 19th, 2018 11:17 PM
Next generation: Business owners mentor their heirs apparent July 19th, 2018 10:51 PM

THE LATEST

At least 8 people dead after tour boat capsizes in Branson, Mo. July 19th, 2018 11:21 PM
Akron-area business association events — July 23– July 28 July 19th, 2018 10:37 PM
RubberDucks pitcher Triston McKenzie new No. 1 prospect in Indians minor league system July 19th, 2018 10:07 PM
Things to Do, July 20: Music on the Farm; Italian, African festivals kick off; Medina Uncorked; free outdoor concerts July 19th, 2018 9:28 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal