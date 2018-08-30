Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Massillon chooses operator for former Affinity Medical Center
Published: August 30, 2018 - 7:10 PM | Updated: August 30, 2018 - 7:34 PM
Full Screen Linked Image

By Steven M. Grazier

Massillon Independent
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Diebold Nixdorf financing settled Today August 30th, 2018 7:55 PM
Massillon chooses operator for former Affinity Medical Center Today August 30th, 2018 7:34 PM
FirstEnergy to close its last coal-fired power plants in Ohio and Pennsylvania Today August 30th, 2018 7:34 PM
Regional news briefs, Aug. 31: Beacon Journal customer service center holiday hours Updated August 30th, 2018 6:47 PM

THE LATEST

Diebold Nixdorf financing settled Today August 30th, 2018 7:55 PM
Massillon chooses operator for former Affinity Medical Center Today August 30th, 2018 7:34 PM
FirstEnergy to close its last coal-fired power plants in Ohio and Pennsylvania Today August 30th, 2018 7:34 PM
Indians 5, Twins 3: 11 Walk-Off Thoughts on Carl Willis’ late-night research project for Cody Allen and the strategy behind Jose Ramirez facing a four-man outfield Updated August 30th, 2018 6:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal