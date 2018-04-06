Men represent more than 75 percent of Summit County drug overdoses this week

Published: April 6, 2018 - 12:06 PM | Updated: April 6, 2018 - 12:19 PM
By Amanda Garrett
Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SZWNvcmRlZCBkcnVnIG92ZXJkb3NlcyBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IHRoaXMgd2VlayBjb250aW51ZWQgdG8gaG92ZXIgbmVhciB0aGVpciBsb3dlc3QgcmF0ZXMgaW4gbW9yZSB0aGFuIHR3byB5ZWFycyBhcyBsb2NhbCBsYXcgZW5mb3JjZXJzIG1vdmVkIGluIG9uIHN1c3BlY3RlZCBkZWFsZXJzIGFuZCBmZWRlcmFsIG9mZmljaWFscyBzcG9rZSBvdXQgYWJvdXQgY2hhbmdlcyB0aGV5IHNhaWQgbmVlZGVkIHRvIGJlIG1hZGUuPC9wPgo8cD5JbiBTdW1taXQgQ291bnR5IGJldHdlZW4gTWFyY2ggMzAgYW5kIEFwcmlsIDUsIDE3IHBlb3BsZSBzb3VnaHQgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gaGVscCBhZnRlciBvdmVyZG9zaW5nLiBUaGVpciBhdmVyYWdlIGFnZSB3YXMganVzdCBzaHkgb2YgMzcgYW5kIG1vc3QgJiM4MjEyOyBtb3JlIHRoYW4gNzUgcGVyY2VudCAmIzgyMTI7IHdlcmUgbWVuLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYSByZXBvcnQgcmVsZWFzZWQgRnJpZGF5IGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIEhlYWx0aC48L3A+CjxwPlRoZSByZXBvcnQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBicmVhayBkb3duIHdoYXQgZHJ1Z3MgY2F1c2VkIHRoZSBvdmVyZG9zZXMuIEEgc3VyZ2UgaW4gaGVyb2luIGFuZCBzeW50aGV0aWMgb3Bpb2lkcyBpbiAyMDE2IHByb21wdGVkIG9mZmljaWFscyB0byBiZWdpbiB0cmFja2luZyB0aGUgbnVtYmVycy48L3A+CjxwPkJ1dCBzaW5jZSB0aGVuLCB0aGUgZXBpZGVtaWMgaGFzIGV2b2x2ZWQgdG8gaW5jbHVkZSBtZXRoYW1waGV0YW1pbmUgYW5kIGNvY2FpbmUgbWl4ZWQgd2l0aCBvcGlvaWRzLCBzb21ldGltZXMgcmVmZXJyZWQgdG8gb24gdGhlIHN0cmVldHMgYXMgYSAmIzgyMjA7c3BlZWRiYWxsLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkluIHRoZSAxOTgwcyBhbmQgMTk5MHMsIHRoZSBvdmVyZG9zZSBkZWF0aHMgb2YgeW91bmcgYWN0b3IgUml2ZXIgUGhvZW5peCBhbmQgY29tZWRpYW4gc3VwZXIgc3RhciBKb2huIEJlbHVzaGkgbWFkZSBzcGVlZGJhbGxzIGluZmFtb3VzLiBBdCB0aGUgdGltZSwgdGhlIGRhbmdlcm91cyBjb25jb2N0aW9uIHdhcyBjb2NhaW5lIGFuZCBoZXJvaW4uPC9wPgo8cD5Ub2RheSYjODIxNztzIHNwZWVkYmFsbHMgYXJlIG9mdGVuIHN1cGVyLWNoYXJnZWQgd2l0aCBtZXRoIGFuZCBoZXJvaW4mIzgyMTc7cyBzeW50aGV0aWMgY291c2luLCBmZW50YW55bCwgd2hpY2ggaXMgNTAgdGltZXMgYXMgcG90ZW50LiA8L3A+CjxwPlNpbmNlIEphbnVhcnksIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBoYXMgc3dvb3BlZCBpbiBvbiBsYXJnZSBTdW1taXQgQ291bnR5IG9wZXJhdGlvbnMgZGVhbGluZyBpbiBib3RoIG1ldGggYW5kIGZlbnRhbnlsLiA8L3A+CjxwPk1vc3QgcmVjZW50bHksIGZlZGVyYWwgZHJ1ZyBhZ2VudHMgd29ya2luZyB3aXRoIGFyZWEgcG9saWNlIG1hZGUgd2hhdCBtYW55IHNheSB3YXMgdGhlIGxhcmdlc3QgbWV0aGFtcGhldGFtaW5lIGJ1c3QgaW4gT2hpbyBoaXN0b3J5LjwvcD4KPHA+SXQgd2FzIGluIGEgc21hbGwgd2FyZWhvdXNlIHR1Y2tlZCBiZWhpbmQgYSBob3VzZSBpbiBhIHN1YnVyYmFuIHJlc2lkZW50aWFsIGFyZWEgYWxvbmcgT2xkIEVpZ2h0IFJvYWQgaW4gQm9zdG9uIEhlaWdodHMuPC9wPgo8cD5JbmZvcm1hdGlvbiBmcm9tIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50cyBhbmQgZmVkZXJhbCBvZmZpY2lhbHMgcGFpbnQgYSBwaWN0dXJlIG9mIGEgTm9ydGhlYXN0IE9oaW8gPGVtPkJyZWFraW5nIEJhZDwvZW0+LCB3aGVyZSBsb2NhbHMgd2VyZSB3b3JraW5nIHdpdGggTWV4aWNhbiBvcmdhbml6ZWQgY3JpbWUgdG8gYm90aCBtYWtlIGFuZCBkaXN0cmlidXRlIG1ldGguPC9wPgo8cD5XaGVuIG1ldGggZmlyc3QgYmVnYW4gcmF2YWdpbmcgdGhlIGFyZWEgaW4gdGhlIDIwMDBzLCB1c2VycyB3ZXJlIG9mdGVuIGNvb2tpbmcgdXAgdGhlaXIgb3duIGJhdGNoZXMgYXQgaG9tZSB3aXRoIG92ZXItdGhlLWNvdW50ZXIgY29sZCBtZWRpY2luZSBhbmQgbWFrZS1zaGlmdCBsYWJzLjwvcD4KPHA+T3JnYW5pemVkIGNyaW1lIGhhcyBzaW5jZSB0YWtlbiBvdmVyIG11Y2ggb2YgdGhlIGJ1c2luZXNzLCBpbmR1c3RyaWFsaXppbmcgaXQsIG1ha2luZyBtZXRoIGNoZWFwZXIgYW5kIG1vcmUgcG90ZW50LjwvcD4KPHA+VGhpcyB3ZWVrLCBhdXRob3JpdGllcyBzZWl6ZWQgYWJvdXQgMTQwIHBvdW5kcyBvZiBtZXRoIGZyb20gdGhlIEJvc3RvbiBIZWlnaHQgd2FyZWhvdXNlIGFuZCBkaXNjb3ZlcmVkIGVxdWlwbWVudCB0aGVyZSB0byBtYWtlIG1vcmUuIDwvcD4KPHA+UGFwZXJ3b3JrIGZpbGVkIGluIGEgY3JpbWluYWwgY2FzZSBhZ2FpbnN0IGEgQ2xldmVsYW5kIG1hbiBhbmQgdHdvIG90aGVycyBmcm9tIE1leGljbyBpbmRpY2F0ZWQgdGhhdCBvdXQtb2YtdG93bmVycywgd2hvIHdlcmUgdHJhaW5lZCBob3cgdG8gY29vayBtZXRoLCBoYWQgYmVlbiBzZW50IHRvIHRoZSBCb3N0b24gSGVpZ2h0cyBmYWNpbGl0eSB0byBjb29rIHVwIGEgcGFydGljdWxhciBhbW91bnQgb2YgbWV0aCBiZWZvcmUgbW92aW5nIG9uLiA8L3A+CjxwPlRoZSBkcnVnIG1pc3Npb24sIGNvdXJ0IHJlY29yZHMgc2FpZCwgd2FzIG5lYXJseSBjb21wbGV0ZSB3aGVuIGZlZGVyYWwgYWdlbnRzIGFuZCBsb2NhbCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgYnJva2UgdXAgdGhlIHJpbmcuPC9wPgo8cD5NZWFud2hpbGUsIG9uIFdlZG5lc2RheSwgaGVhZCBvZiB0aGUgVS5TLiBGb29kIGFuZCBEcnVnIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGNhbGxlZCBvbiBpbnRlcm5ldCBwcm92aWRlcnMgdG8gcHVyZ2UgdGhlIHdlYiBvZiBwZW9wbGUgc2VsbGluZyBmZW50YW55bCBhbmQgb3RoZXIgc3RyZWV0IGRydWdzLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJbnRlcm5ldCBmaXJtcyBzaW1wbHkgYXJlbiYjODIxNzt0IHRha2luZyBwcmFjdGljYWwgc3RlcHMgdG8gZmluZCBhbmQgcmVtb3ZlIHRoZXNlIGlsbGVnYWwgb3Bpb2lkIGxpc3RpbmdzLCYjODIyMTsgRkRBIENvbW1pc3Npb25lciBTY290dCBHb3R0bGllYiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IHRoYXQgaW50ZXJuZXQgZmlybXMgYXJlIHJlbHVjdGFudCB0byBjcm9zcyBhIHRocmVzaG9sZDsgd2hlcmUgdGhleSBjb3VsZCBmaW5kIHRoZW1zZWx2ZXMgdGFraW5nIG9uIGEgYnJvYWRlciBwb2xpY2luZyByb2xlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1dCwgaGUgc2FpZCwgdGhlcmUgaXMgcHJlY2VkZW50LiBJU1BzIGFuZCBzb2NpYWwgbWVkaWEgc2l0ZXMgcHJldmlvdXNseSBjcmFja2VkIGRvd24gb24gdGhlIHNhbGUgb2YgY2hpbGQgcG9ybm9ncmFwaHksIHdoZW4gZm9yY2VkLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtBbmQgd2UmIzgyMTc7dmUgYWxzbyBzZWVuIHRoZW0gc3RlcCBpbiB3aGVuIHNvbWUgYWR2ZXJ0aXNpbmcgb2ZmZW5kZWQgdGhlaXIgcG9saXRpY2FsIHByZXJvZ2F0aXZlcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgc28gZmFyLCB3aGVuIGl0IGNvbWVzIHRvIG9waW9pZHMsIHdlIGhhdmVuJiM4MjE3O3Qgc2VlbiBtZWFuaW5nZnVsLCB2b2x1bnRhcnkgYWN0aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgZGF5IGFmdGVyIEdvdHRsaWViIHNwb2tlLCBVLlMuIFN1cmdlb24gR2VuZXJhbCBEci4gSmVyb21lIEFkYW1zIGlzc3VlZCB0aGF0IG9mZmljZSYjODIxNztzIGZpcnN0IG5hdGlvbmFsIHB1YmxpYyBoZWFsdGggYWR2aXNvcnkgaW4gMTMgeWVhcnMuPC9wPgo8cD5IZSBhZHZpc2VkIG1vcmUgQW1lcmljYW5zIHRvIHN0YXJ0IGNhcnJ5aW5nIG5hbG94b25lICYjODIxMjsgdGhlIGdlbmVyaWMgbmFtZSBmb3IgTmFyY2FuLCB0aGUgZHJ1ZyB0aGF0IHJldmVyc2VzIG9waW9pZCBvdmVyZG9zZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgbGVhcm4gaG93IHRvIHVzZSBpdC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgcGVvcGxlIG91dCB0aGVyZSB3aG8gdGhpbmsgbmFsb3hvbmUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBtYWtlIGEgZGlmZmVyZW5jZSAmIzgyMzA7IFt0aGF0IHRoZSB1c2VyIGlzXSBqdXN0IGdvaW5nIHRvIGdvIG9uIGFuZCBtaXN1c2Ugc3Vic3RhbmNlcyBhZ2FpbiwmIzgyMjE7IEFkYW1zIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0IHdvdWxkIGJlIGxpa2UgbWUgc2F5aW5nIEkmIzgyMTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gZG8gQ1BSIG9uIHNvbWVvbmUgaGF2aW5nIGEgaGVhcnQgYXR0YWNrIGJlY2F1c2UgaWYgd2Ugc2F2ZSB0aGVtLCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGp1c3QgZ29pbmcgdG8gZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBlYXQgZmFzdCBmb29kIGFuZCBiZSBiYWNrIGhlcmUgYWxsIG92ZXIgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+TmFsb3hvbmUgb2Z0ZW4gY29tZXMgaW4gYSBzaW5nbGUtZG9zZSBjb250YWluZXIgdGhhdCByZXNlbWJsZXMgb3Zlci10aGUtY291bnRlciBuYXNhbCBzcHJheXMgZm9yIGFsbGVyZ2llcyBvciBzdHVmZmVkIHVwIG5vc2VzLjwvcD4KPHA+V2hlbiB0aGUgZHJ1ZyBpcyBzcHJheWVkIHVwIHRoZSBub3N0cmlscyBvZiBzb21lb25lIHdobyBoYXMgb3ZlcmRvc2VkLCBidXQgbm90IHlldCBkaWVkLCBpdCBjYW4gcmV2aXZlIHRoZW0uIEFsdGhvdWdoLCBpbmNyZWFzaW5nbHkgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBhbmQgZWxzZXdoZXJlLCBtdWx0aXBsZSBkb3NlcyAmIzgyMTI7IHNvbWV0aW1lcyBmaXZlIG9yIG1vcmUgJiM4MjEyOyBoYXZlIGJlZW4gbmVlZGVkIHRvIHNhdmUgc29tZW9uZSBmcm9tIGEgc3ludGhldGljIG9waW9pZCBvdmVyZG9zZSBiZWNhdXNlIHRoZSBkcnVncyBhcmUgc28gcG90ZW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1lvdSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIGJlIGEgcG9saWNlbWFuIG9yIGEgZmlyZWZpZ2h0ZXIgb3IgYSBwYXJhbWVkaWMgdG8gc2F2ZSBhIGxpZmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEFkYW1zLCB3aG8gc2VydmVkIGFzIEluZGlhbmEmIzgyMTc7cyBoZWFsdGggY29tbWlzc2lvbmVyIGJlZm9yZSBoaXMgY3VycmVudCBwb3NpdGlvbi48L3A+CjxwPlRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlIGxhc3Qgc3VyZ2VvbiBnZW5lcmFsIHB1YmxpYyBoZWFsdGggYWR2aXNvcnkgaGFwcGVuZWQgaW4gMjAwNSBhbmQgd2FybmVkIHdvbWVuIGFib3V0IHRoZSBwb3RlbnRpYWwgZWZmZWN0cyBvZiBkcmlua2luZyBhbGNvaG9sIGR1cmluZyBwcmVnbmFuY3kuPC9wPgo8cD5ZZXQgZXZlbiBhcyBvZmZpY2lhbHMgd3Jlc3RsZWQgd2l0aCBrZWVwaW5nIGtub3duIGRhbmdlcm91cyBkcnVncyBhd2F5IGZyb20gcGVvcGxlIG9yIHNhdmluZyB0aG9zZSB3aG8gaW5nZXN0ZWQgdGhlbSwgdGhlIG9waW9pZCBjcmlzaXMgY29udGludWVzIHRvIGV2b2x2ZS4gPC9wPgo8cD5UaGVyZSBpcyBpbmNyZWFzaW5nIGNvbmNlcm4gYWJvdXQgZ2FiYXBlbnRpbiwgYSBwcmVzY3JpcHRpb24gZHJ1ZyBvZnRlbiBzZWVuIGFzIGEgc2FmZSBhbHRlcm5hdGl2ZSB0byBvcGlvaWQgcGFpbmtpbGxlcnMuIDwvcD4KPHA+UHJlc2NyaXB0aW9ucyBmb3IgdGhlIGRydWcgJiM4MjEyOyBvbmNlIHVzZWQgdG8gdHJlYXQgZXBpbGVwc3kgYW5kIHBhaW4gcmVsYXRlZCB0byBuZXJ2ZSBkYW1hZ2UgJiM4MjEyOyBoYXZlIHNvYXJlZCBhcyBwaHlzaWNpYW5zIHRyeSB0byBzdGVlciBwYXRpZW50cyBhd2F5IGZyb20gT3h5Y29kb25lIGFuZCBzaW1pbGFyIG9waW9pZHMuPC9wPgo8cD5UYWtlbiBhbG9uZSBhbmQgYXMgcHJlc2NyaWJlZCwgZ2FiYXBlbnRpbiAmIzgyMTI7Y29tbW9ubHkgcmVmZXJyZWQgdG8gYnkgaXRzIGJyYW5kIG5hbWUgTmV1cm9udGluICYjODIxMjsgdXN1YWxseSBpc24mIzgyMTc7dCBoYXJtZnVsLjwvcD4KPHA+QnV0IGEgc3R1ZHkgcHVibGlzaGVkIGxhc3QgeWVhciBzaG93ZWQgZ2FiYXBlbnRpbiB0YWtlbiBpbiB0YW5kZW0gd2l0aCBvcGlvaWRzIGluY3JlYXNlZCB0aGUgcmlzayBvZiBvdmVyZG9zZSBieSA0OSBwZXJjZW50LCBOQkMgbmV3cyByZXBvcnRlZCB0aGlzIHdlZWsuPC9wPgo8cD5HYWJhcGVudGluIGhhcyBzaG93ZWQgdXAgaW4gdGhlIGF1dG9wc3kgcmVwb3J0cyBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5IHJlc2lkZW50cyBhbmQgb3RoZXIgT2hpb2FucyB3aG8gZGllZCBvZiBvdmVyZG9zZXMuPC9wPgo8cD5Ib3cgZWFzeSBpcyBpdCB0byBmaW5kIG9uIHRoZSBzdHJlZXRzPyA8L3A+CjxwPkEgcmVwb3J0IGJ5IGxhc3QgeWVhciBieSBLYWlzZXIgSGVhbHRoIE5ld3Mgc2FpZCAzMDAgbWlsbGlncmFtIHBpbGxzIHdlcmUgZm9yIHNhbGUgb24gdGhlIHN0cmVldHMgb2YgQXRoZW5zICYjODIxMjsgaG9tZSB0byBPaGlvIFVuaXZlcnNpdHkgJiM4MjEyOyBmb3IgNzUgY2VudHMgYXBpZWNlLjwvcD4KPHA+QW1hbmRhIEdhcnJldHQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzI1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmFnYXJyZXR0QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL21lbi1yZXByZXNlbnQtNzUtcGVyY2VudC1vZi1zdW1taXQtY291bnR5LWRydWctb3ZlcmRvc2VzLXRoaXMtd2Vlay9hdHRhY2htZW50L3NlZS10aGlzLXdlZWtzLWZ1bGwtb3ZlcmRvc2UtcmVwb3J0LWZyb20tc3VtbWl0LWNvdW50eS1wdWJsaWMtaGVhbHRoLTQiPlNlZSB0aGlzIHdlZWsmIzgyMTc7cyBmdWxsIG92ZXJkb3NlIHJlcG9ydCBmcm9tIFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHVibGljIEhlYWx0aDwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
After visiting Browns, Sam Darnold gives teammate assist on short notice
Police investigate reports of zombie raccoons in Northeast Ohio
2018 NFL mock draft roundup: What the Cleveland Browns can get in a trade
Civil rights, race and guns: Big issues loom in trial of white man charged with murder in shooting death of Akron black man