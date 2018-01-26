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Lawyer for fired Metro RTA leader questions whether race was a factor in termination
Published: January 26, 2018 - 4:11 PM | Updated: January 26, 2018 - 5:25 PM
By Doug Livingston
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