Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Minnesota firm gets $120,000 from Knight to steer conversations on urban revival in Akron
Published: April 17, 2018 - 6:13 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

New Ronald McDonald House Akron is read to welcome more families Updated April 17th, 2018 6:18 PM
Minnesota firm gets $120,000 from Knight to steer conversations on urban revival in Akron Updated April 17th, 2018 6:13 PM
Newscaster Carl Kasell of NPR’s ‘Morning Edition’ dies at 84 Updated April 17th, 2018 5:31 PM
Cincinnati officials offer apologies in trapped teen’s death Updated April 17th, 2018 5:20 PM

THE LATEST

Cavaliers notebook: Kevin Love said falling into his own trap limited his Game 1 shots against Pacers Updated April 17th, 2018 7:02 PM
Minnesota firm gets $120,000 from Knight to steer conversations on urban revival in Akron Updated April 17th, 2018 6:13 PM
Video: Cleveland Browns DE Myles Garrett offers thoughts on possibly teaming with Bradley Chubb Updated April 17th, 2018 5:55 PM
Video: Cleveland Browns WR Jarvis Landry understands responsibility comes with his new contract Updated April 17th, 2018 5:28 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal