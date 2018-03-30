Museum exhibit honors Bath’s 200th anniversary

-
SHOW CAPTION
HIDE CAPTION
The Bath Museum has a new exhibit opening in April celebrating Bath Township Bi-Centennial 1818-2018. This exhibit will showcase Baths 200-year history in 50-year segments. The museum is housed in Historic Bath Town Hall, located at 1241 N. Cleveland-Massillon Road. (Photo courtesy Bath Township)
By Jody Miller
ABJ/Ohio.com correspondent
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CQVRIOiBUaGUgdG93bnNoaXAmIzgyMTc7cyAyMDAteWVhciBoaXN0b3J5IHdpbGwgYmUgc2hvd2Nhc2VkIGluIDUwLXllYXIgc2VnbWVudHMgaW4gYW4gZXhoaWJpdCBvcGVuaW5nIGF0IDIgcC5tLiBBcHJpbCA5IGF0IHRoZSBCYXRoIE11c2V1bS48L3A+CjxwPlRoZSBzZWdtZW50cyBvZiB0aGUgZXhoaWJpdCB0aXRsZWQgPGVtPkJhdGggVG93bnNoaXAgQmktQ2VudGVubmlhbCAxODE4LTIwMTggPC9lbT53aWxsIGZlYXR1cmU6PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IEpvbmF0aGFuIGFuZCBNZXJjeSBIYWxlIGFuZCB0aGUgQ2l2aWwgV2FyIGZvciB0aGUgMTgxOC0xODY4IHNlZ21lbnQuIEhhbGUsIG9uZSBvZiB0aGUgYXJlYSYjODIxNztzIGZpcnN0IHNldHRsZXJzLCBvd25lZCA1MDAgYWNyZXMgaW4gd2hhdCBpbml0aWFsbHkgd2FzIGtub3duIGFzIFdoZWF0ZmllbGQgYW5kIGxhdGVyIEhhbW1vbmRzYnVyZ2guIFRoZSBuYW1lIGNoYW5nZWQgdG8gQmF0aCB1cG9uIEhhbGUmIzgyMTc7cyBzdWdnZXN0aW9uIGF0IGEgdG93biBtZWV0aW5nLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBDaGFybG90dGUgU2hhdyBEb29saXR0bGUsIGFuIGVhcmx5IGZhcm1lciYjODIxNztzIHdpZmU7IEV0aGVsIEFuZHJldyBHcmlmZml0aCwgYSB0ZWFjaGVyIGluIG9uZSBvZiBCYXRoJiM4MjE3O3MgbWFueSBvbmUtcm9vbSBzY2hvb2xob3VzZXM7IGFuZCBXb3JsZCBXYXIgSSBmb3IgdGhlIHllYXJzIDE4NjgtMTkxODs8L3A+CjxwPiYjODIyNjsgUm95IFB1Z2gsIHByaW5jaXBhbCBvZiBCYXRoIFNjaG9vbCwgYW5kIFdvcmxkIFdhciBJSSwgdGhlIEtvcmVhbiBXYXIgYW5kIHRoZSBWaWV0bmFtIFdhciBmb3IgMTkxOC0xOTY4OzwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyBSYXltb25kIEZpcmVzdG9uZSBhbmQgaGlzIHJlbm93bmVkIGZveCBodW50cyBhbmQgU3VzaWUgSG93ZSBTaG9lbWFrZXIgb2YgdGhlIEJhdGggUG9zdCBPZmZpY2UgYXJlIGZlYXR1cmVkIGluIHRoZSAxOTY4LTIwMTggc2VnbWVudC48L3A+CjxwPkFkZGl0aW9uYWxseSwgdGhlIE11c2V1bSBCYXJuIHdpbGwgc2hvd2Nhc2UgdGhlIEJhdGggSGlzdG9yaWMgU29jaWV0eSYjODIxNztzIGNvbGxlY3Rpb24gb2YgYWdyaWN1bHR1cmFsIGFuZCBtaWxsIHRvb2xzIGFsb25nIHdpdGggbGFyZ2VyIGl0ZW1zIHJlbGV2YW50IHRvIHRoZSB0b3duc2hpcCYjODIxNztzIHBhc3QgYnV0IHRvbyBsYXJnZSB0byBiZSBleGhpYml0ZWQgaW4gdGhlIG11c2V1bSwgc3VjaCBhcyBhIGxhcmdlIGJ1Z2d5LCBhIHR3by1zZWF0ZXIgc2xlaWdoIGFuZCBhIGxhcmdlIGZhcm0gY2FydC48L3A+CjxwPkFjY29yZGluZyB0byBtdXNldW0gb2ZmaWNpYWxzLCBtYW55IG9mIHRoZXNlIHRvb2xzIGFuZCBpdGVtcyB3ZXJlIHVzZWQgb24gdGhlIGxvY2FsIGZhcm1zIGJ1dCBtYXkgYmUgYSAmIzgyMjA7bXlzdGVyeSYjODIyMTsgdG8gb2JzZXJ2ZXJzIHRvZGF5LjwvcD4KPHA+VGhlcmUgaXMgbm8gYWRtaXNzaW9uIGNoYXJnZSBmb3IgdGhlIG11c2V1bSwgYXQgMTI0MSBOLiBDbGV2ZWxhbmQgTWFzc2lsbG9uIFJvYWQuIEhvdXJzIGFyZSBNb25kYXlzLCAyLTQgcC5tLjsgV2VkbmVzZGF5cywgOSBhLm0uLTIgcC5tLjsgdGhlIGxhc3QgU2F0dXJkYXkgb2YgZWFjaCBtb250aCwgZnJvbSAxMCBhLm0uIHRvIG5vb247IGFuZCBieSBhcHBvaW50bWVudC48L3A+CjxwPkZvciBkZXRhaWxzLCBjYWxsIDMzMC02NjUtNjk1MyBvciBjaGVjayB0aGUgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5iYXRoaGlzdG9yaWNhbHNvY2lldHkub3JnIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly93d3cuYmF0aGhpc3RvcmljYWxzb2NpZXR5Lm9yZzwvYT4uPC9wPgo=