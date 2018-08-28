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New clubhouse opens at Gleneagles Golf Course in Twinsburg
Published: August 28, 2018 - 12:00 PM
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By Ken Lahmers

Twinsburg Bulletin
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