Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
New Franklin teen says he intended school-threat video to be funny; teen sentenced to house arrest and probation
Published: August 21, 2018 - 4:16 PM | Updated: August 21, 2018 - 4:20 PM
Full Screen Linked Image

By Stephanie Warsmith

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

New Franklin teen says he intended school-threat video to be funny; teen sentenced to house arrest and probation Today August 21st, 2018 4:20 PM
The Latest: Trump’s former attorney Michael Cohen pleading to bank fraud, campaign finance Today August 21st, 2018 3:33 PM
Squirrel zaps power to downtown Akron Tuesday, FirstEnergy turns lights back on in less than hour Today August 21st, 2018 2:57 PM
Sequoia Financial Group merges with Michigan firm Updated August 21st, 2018 2:10 PM

THE LATEST

New Franklin teen says he intended school-threat video to be funny; teen sentenced to house arrest and probation Today August 21st, 2018 4:20 PM
The Latest: Trump’s former attorney Michael Cohen pleading to bank fraud, campaign finance Today August 21st, 2018 3:33 PM
Squirrel zaps power to downtown Akron Tuesday, FirstEnergy turns lights back on in less than hour Today August 21st, 2018 2:57 PM
Panel not yet considering cost of Ohio State’s Meyer inquiry Updated August 21st, 2018 2:26 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal