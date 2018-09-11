Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
New vehicle sales dip slightly in Northeast Ohio
Published: September 11, 2018 - 3:27 PM

By Jim Mackinnon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

New vehicle sales dip slightly in Northeast Ohio Updated September 11th, 2018 3:27 PM
Woman, 18, serious injured after being shot near Akron park Today September 11th, 2018 3:32 PM
Homelessness comes full circle: Artist creates 8-foot spherical home to protest societal woes Updated September 11th, 2018 2:26 PM
Howie’s, longtime Portage Lakes eatery/bar, sold; auction called off Updated September 11th, 2018 1:27 PM

THE LATEST

New vehicle sales dip slightly in Northeast Ohio Updated September 11th, 2018 3:27 PM
Woman, 18, serious injured after being shot near Akron park Today September 11th, 2018 3:32 PM
Homelessness comes full circle: Artist creates 8-foot spherical home to protest societal woes Updated September 11th, 2018 2:26 PM
Howie’s, longtime Portage Lakes eatery/bar, sold; auction called off Updated September 11th, 2018 1:27 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal