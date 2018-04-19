Nine-year-old Ava Kouri of Green sets sights on national free throw championship

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Published: April 19, 2018 - 1:09 PM | Updated: April 19, 2018 - 3:27 PM
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By George W. Davis
ABJ/Ohio.com correspondent
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