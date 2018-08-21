Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
North Canton Post Office closing Saturday; future unknown
Published: August 21, 2018 - 11:10 AM
Full Screen Linked Image

Jessica Holbrook

CantonRep.com
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

North Canton Post Office closing Saturday; future unknown Updated August 21st, 2018 11:10 AM
Officials believe body of Iowa student Mollie Tibbetts found Updated August 21st, 2018 10:36 AM
The Latest: EPA proposes relaxing coal plant emissions rule Updated August 21st, 2018 10:29 AM
Storms expected Tuesday afternoon — some could be severe Updated August 21st, 2018 10:10 AM

THE LATEST

Global plastics giant LyondellBasell completes acquisition of Akron-based A. Schulman Inc. Updated August 21st, 2018 12:09 PM
North Canton Post Office closing Saturday; future unknown Updated August 21st, 2018 11:10 AM
Officials believe body of Iowa student Mollie Tibbetts found Updated August 21st, 2018 10:36 AM
The Latest: EPA proposes relaxing coal plant emissions rule Updated August 21st, 2018 10:29 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal