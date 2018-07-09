Norton council agrees to buy radar system to slow I-76 speeders

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Published: July 9, 2018 - 10:31 PM | Updated: July 9, 2018 - 10:45 PM
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By Rick Armon and Fred Cay

Beacon Journal/Ohio.com

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