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Norton principal encourages students who want to express themselves to take part in national walkout
Published: March 14, 2018 - 9:58 AM | Updated: March 14, 2018 - 10:49 AM
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By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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