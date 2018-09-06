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Norton to begin aggressive speed enforcement next week on Interstate 76
Published: September 6, 2018 - 2:39 PM | Updated: September 6, 2018 - 2:45 PM

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

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