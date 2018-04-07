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ODOT earmarks an additional $100 million to expand Akron highway project
Published: April 7, 2018 - 7:17 PM
By Rick Armon
Beacon Journal/Ohio.com
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