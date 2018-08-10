Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
ODOT opens key ramp at Central Interchange; don’t get used to it
Published: August 10, 2018 - 9:43 AM
Full Screen Linked Image

By Rick Armon

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
Theatre Icons Image Now Playing
Local theaters within 15 miles in Akron.
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

People in the news: Melania Trump, David Schwimmer, Demi Lovato August 9th, 2018 8:46 PM
Art review: FRONT International features 16 artists at Akron Art Museum August 9th, 2018 8:39 PM
Things to Do, Aug. 10: Keith Urban; spicy food fest; ballet in park; ’70s at RubberDucks; free outdoor concerts August 9th, 2018 8:12 PM
Hot Spot: Rm. 727 Gastropub whips up creative, locally sourced food in old Duffy’s spot August 9th, 2018 6:12 PM

THE LATEST

ODOT opens key ramp at Central Interchange; don’t get used to it Updated August 10th, 2018 9:43 AM
Ohio State president, Brutus get ice cream in Kent Updated August 10th, 2018 9:38 AM
Workers uncover piece of railroad history in Medina Updated August 10th, 2018 9:25 AM
Longtime Beacon Journal correspondent dies Updated August 10th, 2018 8:44 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal