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Ohio Army National Guard shows off new-generation helicopters
Published: August 23, 2018 - 9:23 PM | Updated: August 23, 2018 - 10:17 PM
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By Holly Zachariah

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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