Ohio Supreme Court affirms death sentences for Richard Beasley in Craigslist killings

Beacon Journal/Ohio.com
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xVTUJVUzogVGhlIE9oaW8gU3VwcmVtZSBDb3VydCBoYXMgdXBoZWxkIHRocmVlIGRlYXRoIHNlbnRlbmNlcyBpbXBvc2VkIG9uIFJpY2hhcmQgQmVhc2xleSwgdGhlIEFrcm9uIG1hbiBjb252aWN0ZWQgb2YgdXNpbmcgQ3JhaWdzbGlzdCB0byByb2IgYW5kIG11cmRlciBzZXZlcmFsIG1lbi48L3A+CjxwPlRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHJlbGVhc2VkIHRoZSBvcGluaW9uIEZyaWRheS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPdmVyIGEgcGVyaW9kIG9mIHRocmVlIG1vbnRocywgaGUgbWV0aG9kaWNhbGx5IGx1cmVkIG11bHRpcGxlIHZpY3RpbXMgdGhyb3VnaCBhZHMgcHJvbWlzaW5nIGpvYnMsIGludGVydmlld2luZyBtdWx0aXBsZSBjYW5kaWRhdGVzIHRvIGVsaW1pbmF0ZSB0aG9zZSBtb3N0IGxpa2VseSB0byBmaWdodCBiYWNrIG9yIGJlIG1pc3NlZCwmIzgyMjE7IENoaWVmIEp1c3RpY2UgTWF1cmVlbiBPJiM4MjE3O0Nvbm5vciB3cm90ZS4gJiM4MjIwO0hlIGtpbGxlZCBSYWxwaCBHZWlnZXIgdG8gc3RlYWwgaGlzIGlkZW50aXR5LCBraWxsZWQgRGF2aWQgUGF1bGV5IGFuZCBUaW0gS2VybiB0byBzdGVhbCB0aGVpciBtZWFnZXIgcG9zc2Vzc2lvbnMsIGFuZCB0cmllZCB0byBraWxsIFNjb3R0IERhdmlzLiBBbmQgd2hlbiBoZSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgaW4gTm92ZW1iZXIgMjAxMSwgaGUgaGFkIGFscmVhZHkgcG9zdGVkIGEgbmV3IGFkIHRvIGx1cmUgbW9yZSB2aWN0aW1zLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IGFsc28gcmVtYW5kZWQgdGhlIGNhc2UgdG8gU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgdG8gcmVzZW50ZW5jZSBCZWFzbGV5IGZvciBoaXMgbm9uLWNhcGl0YWwgY29udmljdGlvbnMsIHN0YXRpbmcgdGhlIHRyaWFsIGp1ZGdlIGRpZCBub3QgdGFrZSB0aGUgcHJvcGVyIHN0ZXBzIHRvIGltcG9zZSBjb25zZWN1dGl2ZSBwcmlzb24gc2VudGVuY2VzIGZvciBjcmltZXMgQmVhc2xleSBjb21taXR0ZWQuIDwvcD4KPHA+QmVhc2xleSBhbmQgaGlzIHRlZW5hZ2UgYWNjb21wbGljZSBCcm9nYW4gUmFmZmVydHkgb2YgU3RvdyB3ZXJlIGNvbnZpY3RlZCBpbiAyMDEzIG9mIG11cmRlcmluZyB0aHJlZSBtZW4gYW5kIHRyeWluZyB0byBraWxsIGFub3RoZXIuIFRoZSBtdXJkZXJzIG1hZGUgbmF0aW9uYWwgbmV3cyBiZWNhdXNlIEJlYXNsZXkgcG9zdGVkIGFkcyBvbiBDcmFpZ3NsaXN0IHRvIGx1cmUgdGhlIG1lbiB0byBhIHJlbW90ZSBzcG90IGluIHNvdXRoZXJuIE9oaW8uIDwvcD4KPHA+QmVhc2xleSB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIGRlYXRoLCB3aGlsZSBSYWZmZXJ0eSB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIGxpZmUgaW4gcHJpc29uIHdpdGggbm8gY2hhbmNlIG9mIHBhcm9sZS4gPC9wPgo8cD5CZWFzbGV5IGFuZCBSYWZmZXJ0eSB3ZXJlIGNhcHR1cmVkIGFmdGVyIGEgZ3VuIG1hbGZ1bmN0aW9uZWQgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgbWVuIGVzY2FwZWQgYW5kIGhpZCBpbiB0aGUgd29vZHMgYWZ0ZXIgYmVpbmcgc2hvdCBpbiB0aGUgZWxib3cuIDwvcD4KPHA+QWxsIGZvdXIgbWVuIGhhZCBiZWVuIGx1cmVkIGJ5IGEgYm9ndXMgam9iIG9mZmVyIHRvIGJlIGEgY2FyZXRha2VyIG9mIGFuIGlzb2xhdGVkIHByb3BlcnR5IGluIE5vYmxlIENvdW50eS4gVGhlIGFkLCB3aGljaCBCZWFzbGV5IHdyb3RlLCBmaXJzdCBhcHBlYXJlZCBvbiBDcmFpZ3NsaXN0IGluIDIwMTEuIDwvcD4KPHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCBCZWFzbGV5IHRhcmdldGVkIGRvd24tb24tdGhlaXItbHVjayBtZW4gd2l0aCBmZXcgZmFtaWx5IHRpZXMgd2hvIHdlcmUgaG9waW5nIHRvIGxhbmQgZHJlYW0gam9icy4gPC9wPgo8cD5UaGUgYm9keSBvZiBvbmUgb2YgdGhlIG1lbiB3YXMgZm91bmQgaW4gYSB3b29kZWQgYXJlYSBuZWFyIHRoZSBmb3JtZXIgUm9sbGluZyBBY3JlcyBNYWxsIGluIHNvdXRod2VzdCBBa3Jvbi4gPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsL29oaW8tc3VwcmVtZS1jb3VydC1hZmZpcm1zLWRlYXRoLXNlbnRlbmNlcy1mb3ItcmljaGFyZC1iZWFzbGV5L2F0dGFjaG1lbnQvb2hpby1zdXByZW1lLWNvdXJ0LW9waW5pb24taW4tcmljaGFyZC1iZWFzbGV5LWNhc2UtcGRmIj5PaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQgb3BpbmlvbiBpbiBSaWNoYXJkIEJlYXNsZXkgY2FzZSAoUERGKTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9kaXY+