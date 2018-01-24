Ohio Supreme Court sides with FirstEnergy in $43 million customer refund ruling

Published: January 24, 2018 - 10:05 AM | Updated: January 24, 2018 - 3:35 PM
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Beacon Journal/Ohio.com
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