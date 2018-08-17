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Ohio teen killed by grandfather who mistook her for intruder, police say
Published: August 17, 2018 - 12:41 PM
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By Patrick Cooley

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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