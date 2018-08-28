Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Old bowling alley makes ‘Majestic’ transformation
Published: August 28, 2018 - 10:32 AM

By Edd Pritchard

Canton Repository
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Tallmadge seeks input on parks and recreation Updated August 28th, 2018 11:23 AM
Wooster couple cruises downtown in street-legal golf cart Updated August 28th, 2018 11:18 AM
Mogadore man walks across U.S. to raise awareness of vet suicide Updated August 28th, 2018 11:07 AM
Authorities say no one injured in Highland Square house fire Today August 28th, 2018 11:21 AM

THE LATEST

Tallmadge seeks input on parks and recreation Updated August 28th, 2018 11:23 AM
Wooster couple cruises downtown in street-legal golf cart Updated August 28th, 2018 11:18 AM
Mogadore man walks across U.S. to raise awareness of vet suicide Updated August 28th, 2018 11:07 AM
Authorities say no one injured in Highland Square house fire Today August 28th, 2018 11:21 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal