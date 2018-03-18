On the Scene: ‘Art of Recovery’ for Community Support Services; Minerva Fund Jazz Brunch

Published: March 18, 2018 - 6:08 PM
-
1/6
-
2/6
-
3/6
-
4/6
-
5/6
-
6/6
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Db21tdW5pdHkgU3VwcG9ydCBTZXJ2aWNlcyBob3N0ZWQgJiM4MjIwO1RoZSBBcnQgb2YgUmVjb3ZlcnkmIzgyMjE7IGF0IEdyZXlzdG9uZSBIYWxsIGluIEFrcm9uIG9uIE1hcmNoIDguIDwvcD4KPHA+VGhlIGV2ZW50IGZlYXR1cmVkIDcwIHdvcmtzIGJ5IDQ0IGFydGlzdHMgbGl2aW5nIHdpdGggbWVudGFsIGlsbG5lc3MsIGFuZCBndWVzdHMgd2VyZSBhYmxlIHRvIHB1cmNoYXNlIHRoZSBhcnR3b3JrIGFuZCBvcmRlciBwcmludHMgYW5kIGdyZWV0aW5nIGNhcmRzLiBUaGUgYXJ0aXN0cyByZWNlaXZlZCA3NSBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBwcm9jZWVkcywgd2l0aCB0aGUgcmVzdCBnb2luZyB0byB0aGUgRXhwcmVzc2l2ZSBBcnRzIHByb2dyYW0gYXQgQ1NTLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5MYWN5IFZpdGtvPC9zdHJvbmc+LCBFeHByZXNzaXZlIEFydHMgYWRtaW5pc3RyYXRvciwgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCwgJiM4MjIwO0FydCBvZmZlcnMgcmVsaWVmLCBlc2NhcGUsIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHJlbGF4IHRoZSBtaW5kLCB0byBzaGFyZS4gQXJ0IGlzIHBlYWNlLCBmcmVlZG9tIGFuZCByZWNvdmVyeS4mIzgyMjE7ICAgICA8L3A+CjxwPk1vcmUgdGhhbiAyNjAgYXR0ZW5kZWQgdGhlIGV2ZW50LCBpbmNsdWRpbmcgSnVkZ2UgPHN0cm9uZz5FbGlub3JlIE1hcnNoIFN0b3JtZXI8L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+TGVzbGllIFN0b3llcjwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5Sb24gUmV0dDwvc3Ryb25nPiBvZiBOQU1JIFN1bW1pdCBDb3VudHksIDxzdHJvbmc+UmljayBLZWxsYXI8L3N0cm9uZz4gb2YgUGVnJiM4MjE3O3MgRm91bmRhdGlvbiwgYW5kIDxzdHJvbmc+Qm9iIFN0b2tlczwvc3Ryb25nPiwgdGhlIHJlY2VudGx5IGFwcG9pbnRlZCBDRU8gb2YgdGhlIGFnZW5jeS4gPC9wPgo8cD5GaW5kIG91dCBtb3JlIGFib3V0IENvbW11bml0eSBTdXBwb3J0IFNlcnZpY2VzLCB3aGljaCBwcm92aWRlcyBoZWFsdGggY2FyZSBhbmQgb3RoZXIgc2VydmljZXMgZm9yIG1vcmUgdGhhbiAzLDAwMCBpbmRpdmlkdWFscyBsaXZpbmcgd2l0aCBzZXZlcmUgYW5kIHBlcnNpc3RlbnQgbWVudGFsIGlsbG5lc3NlcywgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jc3NiaC5vcmciIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmNzc2JoLm9yZzwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7PC9wPgo8cD5UaGUgZWlnaHRoIGFubnVhbCBKYXp6IEJydW5jaCBob3N0ZWQgYnkgdGhlIE1pbmVydmEgRnVuZCB3YXMgaGVsZCBNYXJjaCAzIGF0IHRoZSBGYWlybGF3biBDb3VudHJ5IENsdWIuIFRoZSBldmVudCBkcmV3IG1vcmUgdGhhbiAyMDAgZ3Vlc3RzLjwvcD4KPHA+VGhlIGV2ZW50IHdhcyBjaGFpcmVkIGJ5IERpcmVjdG9ycyA8c3Ryb25nPlNoYXJvbiBEZW5uaXM8L3N0cm9uZz4gYW5kIDxzdHJvbmc+SmFjcXVlbGluZSBUaG9tYXNvbjwvc3Ryb25nPi48L3A+CjxwPkEgYnVmZmV0IGJydW5jaCB3YXMgc2VydmVkLCB3aXRoIGVudGVydGFpbm1lbnQgYnkgSHViYnMgR3Jvb3ZlIGFuZCBTYXJhaCYjODIxNztzIEdpcmwuIEdpZnQgY2FyZHMgdG8gbG9jYWwgcmV0YWlsZXJzIHdlcmUgcmFmZmxlZCBvZmYuIDwvcD4KPHA+VGhlIE1pbmVydmEgRnVuZCBvZiBBa3JvbiBzdXBwb3J0cyBlZHVjYXRpb24sIGVjb25vbWljIGRldmVsb3BtZW50LCBwaHlzaWNhbCBhbmQgbWVudGFsIGhlYWx0aCwgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhd2FyZW5lc3MgYW5kIHNvY2lhbC9jdWx0dXJhbCBhd2FyZW5lc3MgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eS4gTGVhcm4gbW9yZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vYWtyb25kZWx0YXMub3JnLyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly9ha3JvbmRlbHRhcy5vcmcvPC9hPi48L3A+CjxwPkl0cyBwcmVzaWRlbnQgaXMgPHN0cm9uZz5NYXJnYXJldCBSb2JlcnRzPC9zdHJvbmc+LiBEaXJlY3RvcnMgaW5jbHVkZSBKdWRnZSA8c3Ryb25nPkFubmFsaXNhIFdpbGxpYW1zLCBEaWFuZSBNaWxsZXIgRGF3c29uLCBEZWJvcmFoIEdyaW1lcywgUGFtIFZhbGVudGluZSwgU2FuZHJhIFNoYXcsIEFuZ2FsZXR0YSBTaHVmZm9yZCwgQmVybmV0dCBXaWxsaWFtczwvc3Ryb25nPiwgPHN0cm9uZz5Eci4gR2VyYWxkaW5lIENhcnRlciwgQy4gSm95Y2UgRmlubGV5LUpvaG5zb24gPC9zdHJvbmc+YW5kIDxzdHJvbmc+TGluZGEgT21vYmllbjwvc3Ryb25nPi48L3A+CjxwPlRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSBpcyBleHBhbmRpbmcgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBjaGFyaXR5IGV2ZW50IGNvdmVyYWdlIHdpdGggb3VyIG5ldyAmIzgyMjA7T24gdGhlIFNjZW5lJiM4MjIxOyBmZWF0dXJlLiBXZSBuZWVkIHlvdXIgaGVscC4gU2VuZCB1cyBhIHN1bW1hcnkgb2YgeW91ciBjaGFyaXR5IGV2ZW50IHJpZ2h0IGFmdGVyIGl0IGhhcyBiZWVuIGhlbGQsIGFuZCB3ZSB3aWxsIHB1Ymxpc2ggaXQgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL09oaW8uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+T2hpby5jb208L2E+LiBTZXZlcmFsIGV2ZW50cyBhbHNvIHdpbGwgYXBwZWFyIGVhY2ggTW9uZGF5IGluIHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBDb21tdW5pdHkgc2VjdGlvbi48L3A+CjxwPkVtYWlsIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCBwaG90b3MgdG8gPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnNjZW5lQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+c2NlbmVAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiA8L3A+CjxwPlBsZWFzZSB0ZWxsIHVzIHRoZSBmb2xsb3dpbmc6PC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO05hbWUgb2YgdGhlIGV2ZW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtXaGVuIGFuZCB3aGVyZSBpdCB0b29rIHBsYWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtTb21lIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIGV2ZW50ICYjODIxMjsgdGhlbWUsIGFjdGl2aXRpZXMsIGF1Y3Rpb24gcHJpemVzLCBmb29kIGFuZCBkcmlua3MsIGV0Yy48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SG93IG11Y2ggbW9uZXkgd2FzIHJhaXNlZC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7V2hhdCBvcmdhbml6YXRpb24ocykgYmVuZWZpdGVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtIb3cgbWFueSBwZW9wbGUgYXR0ZW5kZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0FueXRoaW5nIGVsc2UgeW91IHdhbnQgdG8gdGVsbCB1cyBhYm91dCBpdC48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7TmFtZXMgb2Ygc29tZSBvZiB0aGUgb3JnYW5pemVycyBhbmQgYXR0ZW5kZWVzLjwvcD4KPHA+UGhvdG9zPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1lvdSBtYXkgc3VibWl0IHVwIHRvIHRocmVlIHBob3RvcyBmb3IgcG90ZW50aWFsIHB1YmxpY2F0aW9uIGluIHByaW50IGFuZCBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vT2hpby5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5PaGlvLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0ltYWdlcyBuZWVkIHRvIGJlIGpwZyBmb3JtYXQsIGF0IGxlYXN0IDUmIzIxNTs3IGluY2hlcyBhbmQgMjAwIGRwaS48L3A+CjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW5jbHVkZSBwZXJ0aW5lbnQgaW5mb3JtYXRpb24gZm9yIGVhY2ggcGljdHVyZSBpbmNsdWRpbmcgbmFtZXMgYW5kIHRpdGxlcyBvZiB0aG9zZSB3aG8gYXBwZWFyIGluIHRoZSBwaG90bywgZnJvbSBsZWZ0IHRvIHJpZ2h0LiA8L3A+CjxwPkZvciBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgc3VibWl0dGluZyB0aGlzIGluZm9ybWF0aW9uLCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bHNoZXJ3aW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5sc2hlcndpbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD5Gb3IgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IHBob3RvcywgZW1haWwgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJlYWNvbnBob3RvQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+YmVhY29ucGhvdG9AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)