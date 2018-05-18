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Overdoses leveling off in Akron area, but residents also showing up in ERs with withdrawal symptoms
Published: May 18, 2018 - 1:20 PM
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By Amanda Garrett
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