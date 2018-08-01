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Pay gap holds black women back, says Facebook’s Sheryl Sandberg
Published: August 1, 2018 - 7:14 PM
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By Rita Price and Beth Burger

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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