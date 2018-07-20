Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Pekar Music celebrates 20th anniversary in Cuyahoga Falls
Published: July 20, 2018 - 7:44 AM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Family fights to keep killers of Tallmadge businessman behind bars Updated July 20th, 2018 8:19 AM
Pekar Music celebrates 20th anniversary in Cuyahoga Falls Updated July 20th, 2018 7:44 AM
Portage County laying off courthouse security Updated July 20th, 2018 7:41 AM
Republic Steel hiring in Canton Updated July 20th, 2018 7:14 AM

THE LATEST

Family fights to keep killers of Tallmadge businessman behind bars Updated July 20th, 2018 8:19 AM
Pekar Music celebrates 20th anniversary in Cuyahoga Falls Updated July 20th, 2018 7:44 AM
Portage County laying off courthouse security Updated July 20th, 2018 7:41 AM
Republic Steel hiring in Canton Updated July 20th, 2018 7:14 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal