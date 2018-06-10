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Plan to house Akron’s homeless in tiny homes faces big opposition
Published: June 10, 2018 - 12:06 AM | Updated: June 10, 2018 - 10:58 AM
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By Doug Livingston

Beacon Journal/Ohio.com

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