Political operative takes his turn as a candidate for Ohio House

Published: January 5, 2018 - 3:11 PM | Updated: January 5, 2018 - 3:16 PM
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By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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