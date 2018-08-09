Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Portage County clerk locks office doors as security measure
Published: August 9, 2018 - 9:42 AM
Full Screen Linked Image

By Matthew Merchant

Record-Courier
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

BBB of Akron issues warning about housing scam Updated August 9th, 2018 9:33 AM
Film about Massillon wrestler debuts on Netflix Updated August 9th, 2018 9:24 AM
Southern/Cajun restaurant signs lease for Akron’s East End development Updated August 9th, 2018 9:15 AM
6-year-old boy struck, killed by car in Portage County Updated August 9th, 2018 8:22 AM

THE LATEST

Portage County clerk locks office doors as security measure Updated August 9th, 2018 9:42 AM
BBB of Akron issues warning about housing scam Updated August 9th, 2018 9:33 AM
Film about Massillon wrestler debuts on Netflix Today August 9th, 2018 9:43 AM
Southern/Cajun restaurant signs lease for Akron’s East End development Updated August 9th, 2018 9:15 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal