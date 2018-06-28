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Portage County teacher plans appeal over firing for Facebook posts
Published: June 28, 2018 - 2:05 PM
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By Leah Depiero

Aurora Advocate
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