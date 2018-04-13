Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Regional news briefs, April 14: Gunshot victim’s stories conflict
Published: April 13, 2018 - 8:27 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Emblazoned glory: Rock Hall kicks off induction festivities with plaque ceremony; follow this weekend’s Beacon Journal/Ohio.com coverage April 13th, 2018 8:42 PM
Regional news briefs, April 14: Gunshot victim’s stories conflict April 13th, 2018 8:27 PM
University of Akron football: Zips counting on better line play to fortify defense April 13th, 2018 8:27 PM
Cavaliers report: As a scorer and a leader, Kevin Love tries to assume bigger role in first playoffs without Kyrie Irving April 13th, 2018 8:07 PM

THE LATEST

Emblazoned glory: Rock Hall kicks off induction festivities with plaque ceremony; follow this weekend’s Beacon Journal/Ohio.com coverage April 13th, 2018 8:42 PM
Cavaliers report: As a scorer and a leader, Kevin Love tries to assume bigger role in first playoffs without Kyrie Irving April 13th, 2018 8:07 PM
Saquon Barkley worthy of No. 1 overall draft pick, would elevate Browns on and off field, Penn State coach James Franklin says April 13th, 2018 7:02 PM
GM to end second shift at Youngstown, ending 1,500 jobs as Cruze sales sink April 13th, 2018 6:26 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal