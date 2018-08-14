Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Regional news briefs, Aug. 15: Suspect sought in slaying
Published: August 14, 2018 - 8:52 PM
Full Screen Linked Image
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Regional news briefs, Aug. 15: Suspect sought in slaying August 14th, 2018 8:52 PM
State ending deals with pharmacy middlemen that cost taxpayers millions August 14th, 2018 8:51 PM
The Latest: Lamont wins Dem primary for Connecticut governor August 14th, 2018 8:37 PM
United Way names headquarters for long-time donors, volunteers Thomas and Lisa Mandel August 14th, 2018 8:06 PM

THE LATEST

State ending deals with pharmacy middlemen that cost taxpayers millions August 14th, 2018 8:51 PM
Browns notebook: Running backs coach Freddie Kitchens hopes to mold tough-guy trio in backfield August 14th, 2018 8:24 PM
United Way names headquarters for long-time donors, volunteers Thomas and Lisa Mandel August 14th, 2018 8:06 PM
Los Angeles subway to become first in U.S. to install body scanners August 14th, 2018 7:43 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal