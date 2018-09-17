Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Regional news briefs: Child in toy car struck and killed by vehicle
Published: September 17, 2018 - 9:59 PM

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Regional news briefs: Child in toy car struck and killed by vehicle September 17th, 2018 9:59 PM
Kent State ‘Gun Girl’ says open-carry rally now a walk September 17th, 2018 9:47 PM
City leaders debate whether medical marijuana dispensary should be allowed downtown September 17th, 2018 9:18 PM
Recovered video helps police ID Akron man on trial in killing outside bar September 17th, 2018 8:22 PM

THE LATEST

The Latest: ’Game of Thrones’ wins Emmy for best drama September 17th, 2018 11:12 PM
Things to Do, Sept. 18: ‘Jurassic Park’; Ryan Humbert; ‘Tuesday Yousday’ September 17th, 2018 10:12 PM
Browns report: Success of Chiefs QB Patrick Mahomes reflects well on General Manager John Dorsey September 17th, 2018 6:44 PM
Indians’ Josh Donaldson set to play in back-to-back games; Mike Clevinger nearing goal of pitching 200 innings September 17th, 2018 4:17 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal