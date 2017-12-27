Regional news briefs, Dec. 28: Water pipe breaks in Hudson

Published: December 27, 2017 - 6:39 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IVURTT048L3A+CjxwPkNvbGQgY2F1c2VzIHdhdGVyIHBpcGUgYnJlYWsgPC9wPgo8cD5IVURTT046IEZpcmVmaWdodGVycyBhbmQgc3RhZmYgYXQgTGF1cmVsIExha2UgUmV0aXJlbWVudCBDb21tdW5pdHkgaW4gSHVkc29uIHdlcmUgY2xlYW5pbmcgdXAgYSBiaWcsIHdhdGVyeSBtZXNzIFdlZG5lc2RheSBhZnRlcm5vb24gYWZ0ZXIgZnJpZ2lkIHRlbXBlcmF0dXJlcyBjYXVzZWQgYSBwaXBlIHRoZXJlIHRvIGJ1cnN0LjwvcD4KPHA+VGhlIGJyZWFrIHdhcyBpbiBhbiBpc29sYXRlZCBhcmVhIGFuZCBubyBvbmUgd2FzIHB1dCBhdCByaXNrIGZyb20gdGhlIGJyZWFrLCBEYXZpZCBPc3RlciwgdGhlIHJldGlyZW1lbnQgY29tbXVuaXR5JiM4MjE3O3MgQ0VPLCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVtZW50LjwvcD4KPHA+SXQgaGFwcGVuZWQgYWZ0ZXIgYSB3YXRlciBsaW5lIGZyb3plLCBjYXVzaW5nIGEgcGlwZSB0byBicmVhaywgT3N0ZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciBob3cgbWFueSBnYWxsb25zIG9mIHdhdGVyIHNwaWxsZWQgaW50byB0aGUgZmFjaWxpdHksIGJ1dCBpdCB3YXMgdW5kZXIgY29udHJvbCBiZWZvcmUgNDoxNSBwLm0uPC9wPgo8cD5BS1JPTjwvcD4KPHA+T21vYmllbiBnZXRzIG5hdGlvbmFsIHNlYXQ8L3A+CjxwPkFLUk9OOiBBdC1sYXJnZSBDaXR5IENvdW5jaWx3b21hbiBMaW5kYSBGLiBSLiBPbW9iaWVuIHdpbGwgc2VydmUgd2l0aCBsb2NhbGx5IGVsZWN0ZWQgb2ZmaWNpYWxzIGZyb20gVGV4YXMsIEZsb3JpZGEgYW5kIENhbGlmb3JuaWEgYXMgYW4gYXBwb2ludGVlIHRvIHRoZSBOYXRpb25hbCBMZWFndWUgb2YgQ2l0aWVzJiM4MjE3OyAyMDE4IFRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGFuZCBJbmZyYXN0cnVjdHVyZSBTZXJ2aWNlcyBmZWRlcmFsIGFkdm9jYWN5IGNvbW1pdHRlZS48L3A+CjxwPlRoZSBjb21taXR0ZWUgZGV2ZWxvcHMgdGhlIG5hdGlvbmFsIGxvYmJ5aW5nIGdyb3VwJiM4MjE3O3MgZmVkZXJhbCBwb2xpY3kgcG9zaXRpb25zIG9uIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIHBsYW5uaW5nLCBmdW5kaW5nLCBzYWZldHkgYW5kIHNlY3VyaXR5LjwvcD4KPHA+QkVBQ09OIEpPVVJOQUw8L3A+CjxwPkN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgaG91cnM8L3A+CjxwPkFLUk9OOiBUaGUgIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIEN1c3RvbWVyIFNlcnZpY2UgQ2FsbCBDZW50ZXIgd2lsbCBiZSBvcGVuIDctMTAgYS5tLiBTYXR1cmRheSwgU3VuZGF5IGFuZCBNb25kYXksIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgRGF5LjwvcD4KPHA+UmUtZGVsaXZlcnkgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgdW50aWwgOTozMCBhLm0uIEN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgIDMzMC05OTYtMzYwMCBvciA4MDAtNzc3LTI0NDIuIDwvcD4KPHA+VGhlIGNhbGwgY2VudGVyIHdpbGwgcmVzdW1lIGl0cyByZWd1bGFyIGhvdXJzIG9mIDY6MzAgYS5tLiB0byAzIHAubS4gVHVlc2RheS4gPC9wPgo8cD5UaGUgUHVibGljIFNlcnZpY2UgQ291bnRlciBpbnNpZGUgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHdpbGwgYmUgY2xvc2VkIE5ldyBZZWFyJiM4MjE3O3MgRGF5LiBJdCB3aWxsIHJlc3VtZSBpdHMgcmVndWxhciBob3VycyBvZiA5IGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFR1ZXNkYXkuPC9wPgo8cD5TVEFSSyBDT1VOVFk8L3A+CjxwPlN0YW5kb2ZmIGVuZHMgaW4gYXJyZXN0PC9wPgo8cD5QRVJSWSBUV1AuOiBBIG5lYXJseSBlaWdodC1ob3VyIHN0YW5kb2ZmIHRoYXQgc3RhcnRlZCBsYXRlIENocmlzdG1hcyBuaWdodCBpbiBQZXJyeSBUb3duc2hpcCBiZXR3ZWVuIHBvbGljZSBhbmQgYSBtYW4gd2hvIGZpcmVkIG11bHRpcGxlIGd1bnNob3RzIGluc2lkZSBhIGhvbWUgZW5kZWQgd2l0aCB0aGUgbWFuJiM4MjE3O3MgYXJyZXN0IGFuZCBubyBpbmp1cmllcy48L3A+CjxwPlRoZSBDYW50b24gUmVwb3NpdG9yeSByZXBvcnRlZCBQZXJyeSBwb2xpY2Ugd2VyZSBjYWxsZWQgdG8gYSBkb21lc3RpYyB2aW9sZW5jZSBjb21wbGFpbnQganVzdCBiZWZvcmUgMTEgcC5tLiBNb25kYXkgaW4gdGhlIDUwMDAgYmxvY2sgb2YgTW9udGljZWxsbyBTdHJlZXQgTlcuPC9wPgo8cD5Gb3VyIG9jY3VwYW50cyBpbnNpZGUgdGhlIGhvdXNlIHJhbiBvdXQgd2l0aG91dCBiZWluZyBpbmp1cmVkLCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHJlcG9ydGVkLjwvcD4KPHA+UGF1bCBGLiBWb2dsZXkgSUksIDQ3LCBhIFBlcnJ5IHRvd25zaGlwIHJlc2lkZW50LCB3YXMgZXZlbnR1YWxseSBhcnJlc3RlZCBhbmQgY2hhcmdlZCB3aXRoIG9uZSBmZWxvbnkgY291bnQgb2YgaW5kdWNpbmcgcGFuaWMsIGEgbWlzZGVtZWFub3IgY2hhcmdlIG9mIHVzaW5nIGEgd2VhcG9uIHdoaWxlIGludG94aWNhdGVkIGFuZCB0d28gY291bnRzIG9mIG1pc2RlbWVhbm9yIGRvbWVzdGljIHZpb2xlbmNlLCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIHJlcG9ydGVkLiBIZSB3YXMgdGFrZW4gdG8gU3RhcmsgQ291bnR5IEphaWwgYWZ0ZXIgc3VycmVuZGVyaW5nIGF0IGFib3V0IDYgYS5tLjwvcD4KPHA+QWJvdXQgdHdvIGRvemVuIG9mZmljZXJzIGFuZCBDYW50b24gUmVnaW9uYWwgU1dBVCBDb29wZXJhdGl2ZSB0ZWFtIG1lbWJlcnMgcmVzcG9uZGVkLCB0aGUgcGFwZXIgc2FpZC48L3A+CjxwPlBvbGljZSBzYWlkIHRoZXkgcmVjb3ZlcmVkIG51bWVyb3VzIGZpcmVhcm1zIGluc2lkZSB0aGUgaG9tZS48L3A+CjxwPlJlYWQgdGhlIFJlcG9zaXRvcnkgc3RvcnkgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS8yQ2RGdDNQIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL2JpdC5seS8yQ2RGdDNQPC9hPi4gPC9wPgo8cD5GaXJlIGRhbWFnZXMgcGxvdyB0cnVja3M8L3A+CjxwPkNBTlRPTjogQSB3ZWVrZW5kIGZpcmUgaGFzIGxlZnQgdGhlIGNpdHkgc2hvcnQgc2V2ZXJhbCBwbG93IHRydWNrcy48L3A+CjxwPlR3byBvbGRlciB0cnVja3Mgd2VyZSBkZXN0cm95ZWQgYW5kIGEgdGhpcmQgc2V2ZXJlbHkgZGFtYWdlZCBieSBhIGZpcmUgaW5zaWRlIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3Mgc2VydmljZSBjZW50ZXIsIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIHBhcnRuZXIgTmV3cyA1IENsZXZlbGFuZCByZXBvcnRzLiBUaGUgY2F1c2Ugb2YgdGhlIGZpcmUgaXMgc3RpbGwgYmVpbmcgaW52ZXN0aWdhdGVkLjwvcD4KPHA+Q2FudG9uIENpdHkgU3RyZWV0IFN1cGVyaW50ZW5kZW50IFN0ZXZlIFRyemNpbnNraSB0b2xkIE5ld3MgNSBDbGV2ZWxhbmQgdGhpcyBpcyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBoZSYjODIxNztzIGV2ZXIgcmVjZWl2ZWQgYSBjYWxsIGFib3V0IGEgZmlyZSBkZXN0cm95aW5nIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgcGxvdyB0cnVja3MgaW4gaGlzIDIwLXBsdXMgeWVhcnMgb24gdGhlIGpvYi4gVGhlIHRydWNrcyB3ZXJlIHVzZWQgdG8gcGxvdyBhbmQgc2FsdCB0aGUgcm9hZHMuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mga2luZCBvZiBvbmUgb2YgdGhvc2UgdGhpbmdzLCB5b3UmIzgyMTc7cmUga2luZCBvZiBzaG9ja2VkIHRoYXQgaXQgaGFwcGVuZWQsIGJ1dCB0aGFua2Z1bCB0aGF0IG5vIG9uZSBnb3QgaHVydCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5UaGUgZmlyZSBoYXBwZW5lZCBTYXR1cmRheSBuaWdodC4gT25lIHRydWNrIHdpbGwgYmUgcmVwYWlyZWQuIFRoZSBzZXJ2aWNlIGNlbnRlciB3YXMgYWxzbyBkYW1hZ2VkLjwvcD4KPHA+VGhlIGJ1aWxkaW5nIGlzIGNvdmVyZWQgYnkgaW5zdXJhbmNlLCBidXQgdGhlIGNpdHkgaXMgc3RpbGwgd29ya2luZyBvdXQgaG93IHRvIGNvdmVyIHRoZSBjb3N0IG9mIHRoZSBkZXN0cm95ZWQgYW5kIGRhbWFnZWQgdHJ1Y2tzLCBDaGFubmVsIDUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5IHNhaWQgdGhlcmUgbWF5IGJlIGEgMTUtIHRvIDIwLW1pbnV0ZSBkZWxheSBpbiBwbG93aW5nIHRoZSByb2FkcyBidXQgZXZlcnl0aGluZyB3aWxsIGJlIGNvdmVyZWQuPC9wPgo8cD5SZWFkIHRoZSBzdG9yeSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Rpbnl1cmwuY29tL3k3Yzh6azd2IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS95N2M4ems3djwvYT4uICA8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)