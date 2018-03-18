Regional news briefs, March 19: Free self-defense class for women

Published: March 18, 2018 - 9:23 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BS1JPTjwvcD4KPHA+RnJlZSBzZWxmLWRlZmVuc2UgY2xhc3M8L3A+CjxwPkFLUk9OOiBBIGZyZWUgc2VsZi1kZWZlbnNlIGNsYXNzIGZvciB3b21lbiB3aWxsIGJlIG9mZmVyZWQgV2VkbmVzZGF5LiA8L3A+CjxwPlRoZSBjb3Vyc2Ugd2lsbCBiZSBmcm9tIDYtOCBwLm0uIGluIHRoZSBtaWRkbGUgc2Nob29sIGd5bSBhdCBCdWNodGVsIENvbW11bml0eSBMZWFybmluZyBDZW50ZXIsIDEwNDAgQ29wbGV5IFJvYWQuIE5vIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBpcyByZXF1aXJlZC4gPC9wPgo8cD5QYXJ0aWNpcGFudHMgd2lsbCBsZWFybiB2ZXJiYWwgdGVjaG5pcXVlcywga2lja3MgYW5kIHNsYXBzLCBob3cgdG8gZ2V0IGZyZWUgZnJvbSBhIGNob2tlaG9sZCBhbmQgbW9yZS4gPC9wPgo8cD5UaGUgY2xhc3MgaXMgc3BvbnNvcmVkIGJ5IFN1bW1pdCBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkgQmV2YW4gV2Fsc2ggYW5kIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24gUG9saWNlIEx0LiBDaGFkIEN1bm5pbmdoYW0uIDwvcD4KPHA+Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgSmVubmlmZXIgV2F0c29uIGF0IDMzMC02NDMtMjcwMiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amVubmlmZXIud2F0c29uMkBqZnMub2hpby5nb3YiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5qZW5uaWZlci53YXRzb24yQGpmcy5vaGlvLmdvdjwvYT4uPC9wPgo8cD5LRU5UPC9wPgo8cD5Eb21lc3RpYyB2aW9sZW5jZSBpc3N1ZXM8L3A+CjxwPktFTlQ6IENvbW11bml0eSBMZWdhbCBBaWQgaXMgb2ZmZXJpbmcgYSB0cmFpbmluZyBzZXNzaW9uIGZvciBzZXJ2aWNlIHByb3ZpZGVycyB3aG8gd29yayB3aXRoIHVuZGVyc2VydmVkIHBvcHVsYXRpb25zIHRoYXQgY2FuIGJlIHZ1bG5lcmFibGUgdG8gZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UuPC9wPgo8cD5CcmVha2luZyB0aGUgU2lsZW5jZSBpcyBhaW1lZCBhdCBpZGVudGlmeWluZyBiZXN0IHByYWN0aWNlcyBmb3IgaGVscGluZyBzdHVkZW50cywgaHVtYW4gdHJhZmZpY2tpbmcgdmljdGltcywgdGhlIExHQlRRIGNvbW11bml0eSBhbmQgbGltaXRlZC1FbmdsaXNoIHNwZWFrZXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1ZpY3RpbXMgb2YgdmlvbGVuY2UgZmFjZSBzbyBtYW55IG9ic3RhY2xlcyB3aGVuIHRyeWluZyB0byBhY2Nlc3MgdGhlIHN5c3RlbSwgYnV0IHdoZW4gYW4gaW5kaXZpZHVhbCBpcyBmcm9tIGFuIHVuZGVyc2VydmVkIHBvcHVsYXRpb24sIHRob3NlIG9ic3RhY2xlcyBtdWx0aXBseSBncmVhdGx5LCYjODIyMTsgc2FpZCBKZWFubmUgQ2hhcmxlcywgQ29tbXVuaXR5IExlZ2FsIEFpZCYjODIxNztzIG1hbmFnaW5nIGF0dG9ybmV5IGZvciB0aGUgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UgdGVhbS48L3A+CjxwPlRoZSBzZXNzaW9uIHdpbGwgYmUgZnJvbSA4OjMwIGEubS4gdG8gNDoxNSBwLm0uIFRodXJzZGF5IGluIHRoZSBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgSG90ZWwgYW5kIENvbmZlcmVuY2UgQ2VudGVyLCAyMTUgUy4gRGVwZXlzdGVyIFN0LiBDb3N0IGlzICQyNSBhbmQgaW5jbHVkZXMgbHVuY2guPC9wPgo8cD5Gb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciB0byByZWdpc3RlciwgdmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5jb21tdW5pdHlsZWdhbGFpZC5vcmcvZXZlbnRzLiIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuY29tbXVuaXR5bGVnYWxhaWQub3JnL2V2ZW50cyIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cDovL3d3dy5jb21tdW5pdHlsZWdhbGFpZC5vcmcvZXZlbnRzPC9hPi48L2E+PC9wPgo8cD5OT1JUSEVBU1QgT0hJTzwvcD4KPHA+TWFsbCByZW9wZW5zIGFmdGVyIGxvY2tkb3duPC9wPgo8cD5CRUFDSFdPT0Q6IEEgc3VidXJiYW4gQ2xldmVsYW5kIHNob3BwaW5nIG1hbGwgdGhhdCBsb2NrZWQgZG93biBTYXR1cmRheSBhZnRlciBhIHNob290aW5nIHJlb3BlbmVkIG9uIFN1bmRheS48L3A+CjxwPkJlYWNod29vZCBwb2xpY2Ugc2F5IGEgbWFuIHN1c3BlY3RlZCBvZiBzaG9vdGluZyBhIG1hbGUgYWNxdWFpbnRhbmNlIGluIHRoZSBsZWcgZHVyaW5nIGFuIGFsdGVyY2F0aW9uIGFyb3VuZCAzIHAubS4gU2F0dXJkYXkgb3V0c2lkZSBvZiBCZWFjaHdvb2QgUGxhY2Ugd2FzIGluIGN1c3RvZHksIHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHJlcG9ydGVkLiBUaGUgbWFuIHdobyB3YXMgc2hvdCB3YXMgaW4gY3VzdG9keSBhcyB3ZWxsLjwvcD4KPHA+UG9saWNlIHNheSBjYXNoIGFuZCBhIGhhbmRndW4gd2VyZSByZWNvdmVyZWQuPC9wPgo8cD5BIDE3LXllYXItb2xkIGdpcmwgd2FzIGFsc28gdHJlYXRlZCBhdCBhIGhvc3BpdGFsIFNhdHVyZGF5IGFmdGVyIGEgcmVwb3J0IG9mIHNob3RzIGJlaW5nIGZpcmVkIG5lYXIgdGhlIG1hbGwmIzgyMTc7cyBtYWluIGVudHJhbmNlLiBQb2xpY2UgcHJvdmlkZWQgbm8gZnVydGhlciBkZXRhaWxzIGFib3V0IHRoYXQgaW5jaWRlbnQuPC9wPgo8cD5TaG9wcGVycyB3ZXJlIGluIGEgcGFuaWMsIE5ld3MgNSBDbGV2ZWxhbmQgcmVwb3J0ZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQgd2FzIHdhdmVzIG9mIGNoYW9zLCBiZWRsYW0sJiM4MjIxOyBzYWlkIE5ld3MgNSYjODIxNztzIEZyYW5rIFdpbGV5LCB3aG8gd2FzIHNob3BwaW5nIHdpdGggaGlzIHlvdW5nIGNoaWxkcmVuIHdoZW4gdGhlIHNob290aW5nIG9jY3VycmVkLjwvcD4KPHA+UG9saWNlIG9yZGVyZWQgc2hvcHBlcnMgb3V0IG9mIHRoZSBtYWxsIGFuZCBzZWFyY2hlZCBpdCBTYXR1cmRheS48L3A+CjxwPkJlYWNod29vZCBQbGFjZSBzYWlkIGluIGEgRmFjZWJvb2sgcG9zdCBTYXR1cmRheSB0aGF0IHdvcmtlcnMgc2VjdXJlZCBzaG9wcGVycyYjODIxNzsgcGVyc29uYWwgYmVsb25naW5ncyB0aGF0IHdlcmUgbGVmdCBiZWhpbmQuPC9wPgo8cD5PbiBGYWNlYm9vaywgZmFucyBvZiB0aGUgbWFsbCBleHByZXNzZWQgZnJ1c3RyYXRpb24gd2l0aCAmIzgyMTY7JiM4MjE2O3RyYXNoJiM4MjE3OyYjODIxNzsgYW5kICYjODIxNjsmIzgyMTY7dGh1Z3MmIzgyMTc7JiM4MjE3OyB3aG8gY2F1c2UgcHJvYmxlbXMuPC9wPgo8cD5BbHNvIFNhdHVyZGF5LCBhdXRob3JpdGllcyBzYXkgYSB3b21hbiB3YXMgc2hvdCB0byBkZWF0aCBhdCBhIG1hbGwgaW4gVGhvdXNhbmQgT2FrcywgQ2FsaWYuIEhlciBleC1odXNiYW5kIHRoZW4gc2hvdCBoaW1zZWxmLCBidXQgc3Vydml2ZWQgYW5kIHJlbWFpbmVkIGluIGNyaXRpY2FsIGNvbmRpdGlvbiBTdW5kYXkgYXQgYSBob3NwaXRhbCwgdGhleSBzYWlkLjwvcD4KPHA+U1VNTUlUIENPVU5UWTwvcD4KPHA+Tm9ucHJvZml0IGZ1bmQgZ2V0cyBncmFudDwvcD4KPHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBoYXMgYXdhcmRlZCBhICQyNSwwMDAgZ3JhbnQgdG8gdGhlIERldmVsb3BtZW50IEZ1bmQgb2YgdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBmb3IgaXRzIENvbW11bml0eSBSZXZpdGFsaXphdGlvbiBGdW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBDb21tdW5pdHkgUmV2aXRhbGl6YXRpb24gRnVuZCBpcyBhbiBleHRyZW1lbHkgdmFsdWFibGUgYXNzZXQgdG8gb3VyIGNvbW11bml0eSwmIzgyMjE7IENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgSWxlbmUgU2hhcGlybyBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7VGhlIGdyYW50IHdpbGwgc3VwcG9ydCB0aGUgZnVuZCYjODIxNztzIGludmVzdG1lbnRzLCB3aGljaCByZXN1bHQgaW4gcHJvdmlkaW5nIHZhbHVhYmxlIHJlc291cmNlcyBhbmQgZWNvbm9taWMgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBmb3IgdGhlIGNpdGl6ZW5zIG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIERldmVsb3BtZW50IEZpbmFuY2UgQXV0aG9yaXR5IG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgbWFuYWdlcyB0aGUgcHJpdmF0ZSwgbm9ucHJvZml0IGZ1bmQuIEl0IGludmVzdHMgaW4gaGVhbHRoIGNhcmUsIGhvdXNpbmcsIGNvbW1lcmNpYWwgcmV0YWlsLCBpbmR1c3RyeSwgb2ZmaWNlIHNwYWNlLCBjb21tdW5pdHkgZmFjaWxpdGllcyBhbmQgaG9zcGl0YWxpdHkgdGFyZ2V0aW5nIGxvdy1pbmNvbWUgY29tbXVuaXRpZXMuPC9wPgo8cD5EZXZlbG9wbWVudCBGaW5hbmNlIEF1dGhvcml0eSBQcmVzaWRlbnQgQ2hyaXMgQnVybmhhbSBzYWlkIGhlIGV4cGVjdHMgdG8gYW5ub3VuY2UgdGhlIGZpcnN0IHR3byBsb2FucywgYm90aCBvZiB3aGljaCBhcmUgYmVpbmcgbWFkZSBpbiBkb3dudG93biBBa3JvbiwgYnkgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgbW9udGguPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)