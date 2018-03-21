Regional news briefs, March 22: Bowling fundraiser supports Empowering Epilepsy

Published: March 21, 2018 - 11:06 PM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DT0xMRUdFIE9GIFdPT1NURVI8L3A+CjxwPiQ1IG1pbGxpb24gZ3ltIHJlbm92YXRpb248L3A+CjxwPldPT1NURVI6IFRoZSBDb2xsZWdlIG9mIFdvb3N0ZXIgaGFzIHN0YXJ0ZWQgYSAkNSBtaWxsaW9uIHJlbm92YXRpb24gcHJvamVjdCB0byBpbXByb3ZlIHRoZSBBcm1pbmd0b24gUGh5c2ljYWwgRWR1Y2F0aW9uIENlbnRlci48L3A+CjxwPlRoZSByZW5vdmF0aW9ucyBhcmUgYmVpbmcgY29tcGxldGVkIGluIHR3byBwaGFzZXMsIHdpdGggdGhlIGZpcnN0IGludm9sdmluZyB0ZWFyaW5nIG91dCBhbmQgcmVwbGFjaW5nIHRoZSA1MC15ZWFyLW9sZCBibGVhY2hlcnMgYW5kIGd5bSBmbG9vciBpbiB0aGUgVGlta2VuIEd5bW5hc2l1bS4gVGhlIE9oaW8gRmxvb3IgQ28uIGluIEhvbG1lcyBDb3VudHkgd2lsbCBpbnN0YWxsIGEgbmV3IG5vcnRoZXJuIGhhcmQgbWFwbGUgY291cnQuPC9wPgo8cD5UaGUgbmV3IGJsZWFjaGVycywgc3VwcGxpZWQgYnkgRmFybmhhbSBFcXVpcG1lbnQgQ28uIGFuZCBtYW51ZmFjdHVyZWQgYnkgSHVzc2V5IFNlYXRpbmcsIHdpbGwgY29uc2lzdCBvZiA2MzYgY2hhaXItYmFjayBzZWF0cyBhbmQgNjc2IGJsZWFjaGVyIHNlYXRzIHdpdGggYmFja3MgaW4gdGhlIGxvd2VyIGxldmVsIGFuZCAxLDMwMiBhbGwtcG9seW1lciwgZXJnb25vbWljYWxseS1kZXNpZ25lZCB0cmFkaXRpb25hbCBibGVhY2hlciBzZWF0aW5nIGluIHRoZSB1cHBlciBsZXZlbC4gVGhlcmUgYWxzbyB3aWxsIGJlIGltcHJvdmVkIGhhbmQgcmFpbHMgaW5zdGFsbGVkIGluIGVhY2ggYWlzbGUgYW5kIHRoZSBmYWNpbGl0eSB3aWxsIGJlIHdoZWVsY2hhaXIgYWNjZXNzaWJsZSB3aXRoIDIxIGRlc2lnbmF0ZWQgc3BhY2VzLjwvcD4KPHA+VGhlIG51bWJlciBvZiBzZWF0cyB3aWxsIGRlY3JlYXNlIHNsaWdodGx5IHdpdGggdGhlIHJlbm92YXRpb24gdG8gMiw2MTQuPC9wPgo8cD5PdGhlciBpbXByb3ZlbWVudHMgdG8gdGhlIGd5bSBpbmNsdWRlIGFpciBjb25kaXRpb25pbmcsIGxhcmdlciBzY29yZWJvYXJkcywgYSBuZXcgc291bmQgc3lzdGVtIGFuZCBuZXcgYmFza2V0YmFsbCBob29wcy48L3A+CjxwPlRoZSBjb2xsZWdlIGFsc28gaXMgbWFraW5nIHNhZmV0eSBpbXByb3ZlbWVudHMgaW4gdGhlIFRpbWtlbiBOYXRhdG9yaXVtLCBpbmNsdWRpbmcgYSBuZXcgZmlsdHJhdGlvbiBzeXN0ZW0sIG5ldyB1bHRyYXZpb2xldCBzYW5pdGF0aW9uIGFuZCBkaXNpbmZlY3Rpb24gc3lzdGVtLCBhbmQgbmV3IHBsdW1iaW5nIGFuZCBwdW1wcywgYWxvbmcgd2l0aCByZXBsYWNpbmcgc29tZSBncm91dCBhbmQgdGlsZS48L3A+CjxwPlRoZSBjb2xsZWdlIGhvcGVzIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZSByZW5vdmF0aW9ucyBieSB0aGUgZW5kIG9mIEF1Z3VzdC48L3A+CjxwPlRoZSBzZWNvbmQgcGhhc2UsIHdoaWNoIHdpbGwgdGFrZSBwbGFjZSBmcm9tIE1hcmNoIDIwMTkgdG8gQXVndXN0IDIwMTksIHdpbGwgaW52b2x2ZSByZW5vdmF0aW5nIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbXMgYW5kIGltcHJvdmluZyB0aGUgZXhoYXVzdCBzeXN0ZW0uPC9wPgo8cD5HUkVFTjwvcD4KPHA+SG90ZWwgZGVjbGFyZWQgbnVpc2FuY2U8L3A+CjxwPkdSRUVOOiBUaGUgY2l0eSBoYXMgY3JhY2tlZCBkb3duIG9uIHRoZSBTdXBlciA4IG1vdGVsLCBsYWJlbGluZyBpdCBhICYjODIyMDtudWlzYW5jZSBwcm9wZXJ0eSYjODIyMTsgYWZ0ZXIgYSB0ZWVuIGRpZWQgb2YgYW4gb3ZlcmRvc2UgdGhlcmUsIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIG5ld3MgcGFydG5lciBOZXdzIDUgQ2xldmVsYW5kIHJlcG9ydGVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW4gd2UgZGVjbGFyZSB0aGVtIGEgbnVpc2FuY2UsIGFuZCB3ZSBhc2sgdGhlbSB0byBjb21lIHNwZWFrIHdpdGggdXMsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBhIHN1Z2dlc3Rpb24sJiM4MjIxOyBNYXlvciBHZXJhcmQgTmV1Z2ViYXVlciB0b2xkIHRoZSB0ZWxldmlzaW9uIHN0YXRpb24uICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYW4gaW5kaWNhdGlvbiB0aGF0IHdlIHdpbGwgc2h1dCBkb3duIHRoZSBidXNpbmVzcyBpZiB0aGV5IGRvbiYjODIxNzt0IGNvbWUgd29yayB3aXRoIHVzIHRvIGltcHJvdmUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q2hhbmdlcyBpbmNsdWRlIGEgc2hlcmlmZiYjODIxNztzIGRlcHV0eSBpbnNpZGUgdGhlIGxvYmJ5LCBtb3JlIHRob3JvdWdoIGJhY2tncm91bmQgY2hlY2tzIGZvciBlbXBsb3llZXMsIGFkZGl0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgY2FtZXJhcyBhbmQgcmFpc2luZyByYXRlcywgTmV3IDUgQ2xldmVsYW5kIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+VGhlIGNpdHkgd2FudHMgdG8gd29yayB3aXRoIG90aGVyIG1vdGVscyBhbmQgaG90ZWxzLCBhcyB3ZWxsLjwvcD4KPHA+QW5kcmV3IEZyeWUsIDE2LCBkaWVkIGF0IHRoZSBTdXBlciA4IGluIEFwcmlsIDIwMTYgZnJvbSBhIGhlcm9pbiBvdmVyZG9zZS4gSGlzIGRlYXRoIGdhcm5lcmVkIG5hdGlvbmFsIGF0dGVudGlvbiBiZWNhdXNlIGhpcyBtb3RoZXIgYW5kIGdyYW5kbW90aGVyIGdhdmUgaGltIHRoZSBkcnVnLjwvcD4KPHA+VGFtbXkgU21pdGgsIHRoZSBncmVhdC1hdW50IGFuZCBsZWdhbCBndWFyZGlhbiBvZiBGcnllLCBmaWxlZCBhIGxhd3N1aXQgdGhpcyBtb250aCBhZ2FpbnN0IGZvdXIgcGVvcGxlIGFuZCB0aGUgbW90ZWwuPC9wPgo8cD5OT1JUSEVBU1QgT0hJTzwvcD4KPHA+U2Nob29sIGxlYWRlciByZXNpZ25zPC9wPgo8cD5DaHJpc3RvcGhlciBNLiBLbmlnaHQsIHN1cGVyaW50ZW5kZW50IG9mIHNjaG9vbHMgZm9yIHRoZSBDYXRob2xpYyBEaW9jZXNlIG9mIENsZXZlbGFuZCwgaXMgcmVzaWduaW5nIGFmdGVyIGxlc3MgdGhhbiB0d28geWVhcnMgb24gdGhlIGpvYi48L3A+CjxwPktuaWdodCYjODIxNztzIHJlc2lnbmF0aW9uIHRha2VzIGVmZmVjdCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoaXMgbW9udGgsIGFjY29yZGluZyB0aGUgZGlvY2VzZS4gVGhlIGRpb2Nlc2Ugc2FpZCBLbmlnaHQgd2FzIGxlYXZpbmcgJiM4MjIwO3RvIGV4cGxvcmUgb3RoZXIgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBvdXRzaWRlIHRoZSBkaW9jZXNlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkZyYW5rIFcuIE8mIzgyMTc7TGlubiwgYXNzb2NpYXRlIHN1cGVyaW50ZW5kZW50IGZvciBzZWNvbmRhcnkgc2Nob29scywgd2lsbCBhc3N1bWUgdGhlIGFkZGl0aW9uYWwgcm9sZSBvZiBpbnRlcmltIHN1cGVyaW50ZW5kZW50LCB3aGlsZSB0aGUgZGlvY2VzZSBzZWFyY2hlcyBmb3IgS25pZ2h0JiM4MjE3O3Mgc3VjY2Vzc29yLjwvcD4KPHA+S25pZ2h0LCB3aG8gam9pbmVkIHRoZSBkaW9jZXNlIGluIE1heSAyMDE2LCBwcmV2aW91c2x5IHNlcnZlZCBhcyBzdXBlcmludGVuZGVudCBvZiBzY2hvb2xzIGZvciB0aGUgQ2F0aG9saWMgRGlvY2VzZSBvZiBUb2xlZG8uPC9wPgo8cD5UaGUgZGlvY2VzZSBlbmNvbXBhc3NlcyB0aGUgY291bnRpZXMgb2YgQ3V5YWhvZ2EsIFN1bW1pdCwgTG9yYWluLCBMYWtlLCBHZWF1Z2EsIE1lZGluYSwgV2F5bmUgYW5kIEFzaGxhbmQuIDwvcD4KPHA+V09PU1RFUjwvcD4KPHA+VGVhY2hlci1jb2FjaCBjaGFyZ2VkPC9wPgo8cD5XT09TVEVSOiBBIFdvb3N0ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wgdGVhY2hlciBhbmQgd3Jlc3RsaW5nIGNvYWNoIHdhcyBjaGFyZ2VkIFR1ZXNkYXkgd2l0aCB0d28gY291bnRzIG9mIG1pc2RlbWVhbm9yIHNleHVhbCBpbXBvc2l0aW9uLjwvcD4KPHA+RG9uIFJhbW1lbCwgMzYsIHdobyByZXNpZ25lZCBoaXMgcG9zaXRpb24gVHVlc2RheSwgaXMgYWNjdXNlZCBvZiBpbmFwcHJvcHJpYXRlbHkgdG91Y2hpbmcgYSBmZW1hbGUgY28td29ya2VyIEZlYi4gMjYgd2hpbGUgc2hlIHdhcyBhc2xlZXAgYWZ0ZXIgYSBuaWdodCBvZiBkcmlua2luZywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGFuIGFmZmlkYXZpdCBmaWxlZCBpbiBXYXluZSBDb3VudHkgTXVuaWNpcGFsIENvdXJ0LjwvcD4KPHA+SGUgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGJlIGFycmFpZ25lZCBBcHJpbCAzLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)