Republicans pile up to replace term-limited state lawmaker

Published: January 5, 2018 - 2:54 PM | Updated: January 5, 2018 - 3:11 PM
By Doug Livingston
Beacon Journal/Ohio.com
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