Retired Judge Carol Dezso recognized with portrait installation

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5KdWRnZSBDYXJvbCBEZXpzbyBzZXJ2ZWQgaW4gRG9tZXN0aWMgUmVsYXRpb25zIENvdXJ0IGZvciBtb3JlIHRoYW4gdGhyZWUgZGVjYWRlcywgb25lIG9mIHRoZSBsb25nZXN0IHRlbnVyZXMgZXZlciBpbiB0aGUgY291cnQuPC9wPgo8cD5UbyByZWNvZ25pemUgRGV6c28mIzgyMTc7cyBjb250cmlidXRpb25zLCBoZXIgcG9ydHJhaXQgd2FzIGluc3RhbGxlZCBXZWRuZXNkYXkgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBmbG9vciBvZiB0aGUgY291cnQsIGFsb25nIHNpZGUgdGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIG90aGVyIHByZXZpb3VzIGRvbWVzdGljIGp1ZGdlcy48L3A+CjxwPkRlenNvIGZpcnN0IHNlcnZlZCBhcyBhIG1hZ2lzdHJhdGUgYW5kIGNoaWVmIG1hZ2lzdHJhdGUgaW4gZG9tZXN0aWMgcmVsYXRpb25zLiBTaGUgd2FzIGVsZWN0ZWQgdG8gdGhlIGJlbmNoIGluIDE5OTMgYW5kIHNlcnZlZCB0aGVyZSB1bnRpbCBoZXIgcmV0aXJlbWVudCBsYXN0IHllYXIuIDwvcD4KPHA+RGV6c28gaXMgcmVtZW1iZXJlZCBmb3IgZGV2ZWxvcGluZyBwcm9ncmFtcyB0byBhc3Npc3QgcGFyZW50cyBpbiByZWR1Y2luZyBjb25mbGljdCBhbmQgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGVpciBjaGlsZHJlbiYjODIxNztzIG5lZWRzLiBTaGUgYWxzbyB3YXMgYSBwcm9wb25lbnQgb2YgZWR1Y2F0aW9uIGFuZCBtZWRpYXRpb24gdG8gaW1wcm92ZSBwYXJlbnQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgYW5kIGNvLXBhcmVudGluZyBza2lsbHMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHByZXNzIHJlbGVhc2UgZnJvbSB0aGUgY291cnQuPC9wPgo8cD5UaGUgcG9ydHJhaXQgd2FzIHRoZSBsYXRlc3Qgb2YgbnVtZXJvdXMgaG9ub3JzIGZvciBEZXpzbywgd2hvIGFsc28gcmVjZWl2ZWQgdGhlIFJldi4gRHIuIFJvYmVydCBEZW50b24gT3V0c3RhbmRpbmcgVmljdGltIFNlcnZpY2UgQXdhcmQgaW4gMjAxNi4gPC9wPgo=