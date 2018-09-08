Reunions this week: Coventry class of ’63, Firestone, Green and Kenmore classes of ’68, Woodridge class of ’73

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgQXJjaGJpc2hvcCBIb2JhbiBIaWdoIFNjaG9vbCYjODIxNztzIENsYXNzIG9mIDE5NzggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiAyOC0yOS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGVtYWlsIENhcm9seW4gQXlsd2FyZCBIZW5yZXR0YSBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y2Fyb2x5bnJ1bnNAeWFob28uY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Y2Fyb2x5bnJ1bnNAeWFob28uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBBcmNoYmlzaG9wIEhvYmFuIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk4ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGhvbGQgaXRzIDMwLXllYXIgcmV1bmlvbiBhdCBIaWdoIFN0cmVldCBIb3AgSG91c2UgYXQgNjozMCBwLm0uIFNlcHQuIDI5LiBIb3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcyBhbmQgYSBjYXNoIGJhciB3aWxsIGJlIGF2YWlsYWJsZS4gQ29zdCBpcyAkMTUgcGVyIHBlcnNvbi4gQ29udGFjdCBIZWF0aGVyIChWYXVnaGFuKSBMYW5nZW5layBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aG9iYW4uY2xhc3Mub2YuMTk4OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ob2Jhbi5jbGFzcy5vZi4xOTg4QGdtYWlsLmNvbTwvYT4gZm9yIHJlc2VydmF0aW9ucyBhbmQgcXVlc3Rpb25zLiBQYXltZW50IGNhbiBiZSBtYWRlIGRpcmVjdGx5IHRvIFBheVBhbCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86aG9iYW4uY2xhc3Mub2YuMTk4OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5ob2Jhbi5jbGFzcy5vZi4xOTg4QGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjY7IDxzdHJvbmc+QmFyYmVydG9uIEhpZ2ggU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NjYgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBoYXZlIGEgNzB0aCBiaXJ0aGRheSBjZWxlYnJhdGlvbiBTZXB0LiAyOSBzdGFydGluZyBhdCBub29uIHdpdGggYSBzY3JhbWJsZSByb3VuZCBvZiBnb2xmIGF0IEJhcmJlcnRvbiBCcm9va3NpZGUuIEFiaWxpdHkgaXMgdW5pbXBvcnRhbnQuIExhdGVyIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBnZXQtdG9nZXRoZXIgYXQgdGhlIFZGVyBvbiBTaXh0aCBTdHJlZXQgYW5kIFR1c2NhcmF3YXMgQXZlbnVlIGF0IDcgcC5tLiBQbGVhc2UgZW1haWwgVG9tIE1heWJpbiBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dG1heWJpbjMwQGFvbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj50bWF5YmluMzBAYW9sLmNvbTwvYT4gc28gaGUgY2FuIGNvbmZpcm0gdGVlIHRpbWVzLiBPcmdhbml6ZXJzIHNheSBpdCBpcyBhICYjODIyMDtncmVhdCBvcHBvcnR1bml0eSB0byBlbmpveSB0aGUgTXVtIEZlc3QsIGhhdmUgc29tZSByZWFsIGNoaWNrZW4sIGxhdWdoIGFuZCBlbmpveSB3aG8gd2UgYXJlIG5vdy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiAmIzgyMjY7IENlbnRyYWwgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTYzIDwvc3Ryb25nPndpbGwgbWFyayBpdHMgNTV0aCByZXVuaW9uIHdpdGggYSB0d28tZGF5IGNlbGVicmF0aW9uIFNlcHQuIDIxIGFuZCAyMi4gRnJpZGF5IE5pZ2h0IE1peGVyIHdpbGwgYmUgZnJvbSA2IHRvIDEwIHAubS4gYXQgQ2FtYnJpYSBTdWl0ZXMgSG90ZWwgaW4gR3JlZW4uIENvc3QgJDEwIGlmIG5vdCBhdHRlbmRpbmcgU2F0dXJkYXkgZGlubmVyLiBTYXR1cmRheSYjODIxNztzIGRpbm5lci9kYW5jZSB3aWxsIGJlZ2luIGF0IDY6MzAgcC5tLiBhdCBQcmVzdHdpY2sgQ291bnRyeSBDbHViIGluIEdyZWVuLiAkNDAsIGluY2x1ZGVzIEZyaWRheSBtaXhlciBmZWUpLiAgRm9yIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCByZXNlcnZhdGlvbnMsIGNvbnRhY3QgR2VyaSBCdXJucyBhdCAzMzAtNjk5LTkzMzkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdidXJuczY5OUB5YWhvby5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5nYnVybnM2OTlAeWFob28uY29tPC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgQ292ZW50cnkgSGlnaCBTY2hvb2wgQ2xhc3Mgb2YgMTk2MyB3aWxsIGhvbGQgaXRzIDU1dGggcmV1bmlvbiBvbiBGcmlkYXk8c3Ryb25nPiBhdCBPaGlvIFByZXN0d2ljayBDb3VudHJ5IENsdWIsIDM3NTEgR2xlbiBFYWdsZXMgQmx2ZC4sIEdyZWVuLiBHYXRoZXJpbmcgYW5kIGFwcGV0aXplcnMgYXQgNiBwLm0uICBCdWZmZXQgZGlubmVyIGF0IDcgcC5tLiBDb3N0IGlzICQzNSBwZXIgcGVyc29uLiBGb3IgIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgQmV0aCBIYWFzIGF0IDMzMC02NDQtNTI2Mi48L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBFYXN0IEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3NlcyBvZiAxOTczLTE5NzQgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgdGhlaXIgNDV0aCBhbmQgNDR0aCByZXVuaW9ucyBmcm9tIDUgcC5tLiB0byBtaWRuaWdodCBTZXB0LiAyMiBhdCB0aGUgSGlsdG9uIEdhcmRlbiBJbm4sIDEzMDcgRS4gTWFya2V0IFN0LiwgQWtyb24uIFRoZSBjbGFzc2VzIG9mIDE5NzEgYW5kIDE5NzIgYXJlIGludml0ZWQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsmIzgyMDE7RmlyZXN0b25lIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2ODwvc3Ryb25nPiB3aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIFNlcHQuIDE0LTE1LiBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBhY3Rpdml0aWVzIGluY2x1ZGUgYSB0b3VyIG9mIHRoZSBuZXcgaGlnaCBzY2hvb2wgYXQgNCBwLm0uIGZvbGxvd2VkIGJ5IGEgZ2V0LXRvZ2V0aGVyIGF0IHRoZSBBa3Jvbi9GYWlybGF3biBIaWx0b24gd2l0aCBoZWF2eSBob3JzIGQmIzgyMTc7b2V1dnJlcyBhbmQgYSBjYXNoIGJhci4gUmVzZXJ2YXRpb25zIGFyZSByZXF1aXJlZCBmb3IgdGhlIHRvdXIuIFNhdHVyZGF5IGZlYXR1cmVzIGEgZnVsbCBidWZmZXQgZGlubmVyLCBsaXZlIG11c2ljIGFuZCBkYW5jaW5nIHdpdGggYSBjYXNoIGJhciBhdCB0aGUgSGlsdG9uLiBSZWdpc3RlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpcmVzdG9uZTE5NjguY2xhc3NxdWVzdC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZpcmVzdG9uZTE5NjguY2xhc3NxdWVzdC5jb208L2E+LCBhZGQgaW5mb3JtYXRpb24gZm9yIHRoZSBjbGFzcyBtZW1vcnkgYm9vaywgam9pbiB0aGUgY2xhc3MgRmFjZWJvb2sgZ3JvdXAgYXQgIEZpcmVzdG9uZV9IaWdoX1NjaG9vbF8xOTY4LiBFdmVuIGlmIHlvdSBhcmUgdW5hYmxlIHRvIGF0dGVuZCwgc3VibWl0IGNvbnRhY3QgaW5mb3JtYXRpb24gYW5kIFJldW5pb24gUXVlc3Rpb25uYWlyZSBmb3IgaW5jbHVzaW9uIGluIHRoZSBtZW1vcnkgYm9vay4gUmVnaXN0ZXIgYmVmb3JlIFNlcHQuIDMgZm9yIGRpc2NvdW50ZWQgcmF0ZXMgZm9yIGJvdGggZXZlbnRzLiBDb250YWN0IFNoYXJlbiBHcmFoYW0gQnJleWVyIGF0IDMzMC04OTYtMTM1OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c2hhcmVuLmIuYnJleWVyQGdtYWlsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnNoYXJlbi5iLmJyZXllckBnbWFpbC5jb208L2E+IGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0dhcmZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sJiM4MjE3O3MgQ2xhc3Mgb2YgMTk2OCA8L3N0cm9uZz53aWxsIGNlbGVicmF0ZSBpdHMgNTB0aCByZXVuaW9uIGF0IDYgcC5tLiBTZXB0LiAyMSBhdCBHdXkmIzgyMTc7cyBQYXJ0eSBDZW50ZXIsIDUwMCBFLiBXYXRlcmxvbyBSb2FkLCBBa3Jvbi4gQ29zdCBpcyAkNTAgcGVyIHBlcnNvbi4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBhIGNhc2ggYmFyLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCBMaW5kYSBMZXdpcyBhdCAzMzAtNzczLTQzNTkgb3IgZW1haWwgZ2hzJiMxNzM7PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJldW5pb242OEBnbWFpbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5yZXVuaW9uNjhAZ21haWwuY29tPC9hPi48L3A+CjxwPiYjODIyNjsgR3JlYXQgTGFrZXMgVGhlYXRlciA8c3Ryb25nPjxlbT5BIENocmlzdG1hcyBDYXJvbCBGYW1pbHkgUmV1bmlvbiA8L2VtPjwvc3Ryb25nPmNlbGVicmF0aW9uIG9mIHRoZSAzMHRoIGFubnVhbCBwcm9kdWN0aW9uIG9mIHRoZSBwbGF5LiBUaGUgdGhlYXRlciBpcyBzZWVraW5nIGFueW9uZSB3aG8gaGFzIHBlcmZvcm1lZCBpbiBhIEdyZWF0IExha2VzIHByb2R1Y3Rpb24gb2YgdGhlIGhvbGlkYXkgZmF2b3JpdGUgc2luY2UgMTk4OS4gVGhlIHJldW5pb24gd2lsbCBiZSBoZWxkIE5vdi4gMzAgJiM4MjEyOyAgb3BlbmluZyBuaWdodCBvZiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyAzMHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IHJ1bi4gQ29udGFjdCBLZWxseSBTY2hhZmZlciBGbG9yaWFuIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmdyZWF0bGFrZXN0aGVhdGVyLm9yZy9jb250YWN0L3N0YWZmL2tlbGx5LXNjaGFmZmVyLWZsb3JpYW4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3d3dy5ncmVhdGxha2VzdGhlYXRlci5vcmcvY29udGFjdC9zdGFmZi9rZWxseS1zY2hhZmZlci1mbG9yaWFuPC9hPiBpZiBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRha2luZyBwYXJ0IGluIHRoZSBldmVudC4gUHV0IEEgQ2hyaXN0bWFzIENhcm9sIEZhbWlseSBSZXVuaW9uIGluIHRoZSBzdWJqZWN0IGxpbmUgYW5kIGxpc3Qgd2hhdCByb2xlIHlvdSBwbGF5ZWQgYW5kIHRoZSB5ZWFyIHlvdSBwZXJmb3JtZWQgaW4gdGhlIG1lc3NhZ2UgYm9keS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjI2OyBHcmVlbiBIaWdoIENsYXNzIG9mIDE5NjggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDUwdGggcmV1bmlvbiBTZXB0LiAxNSBhdCBQcmVzdHdpY2sgQ291bnRyeSBDbHViLCAzNzUxIEdsZW4gRWFnbGVzIEJsdmQuLCBHcmVlbi4gIFNvY2lhbCBob3VyIGZyb20gNTozMCB0byA2OjMwIHAubS4gIEJ1ZmZldCBkaW5uZXIgYXQgNjozMC4gICQ0NSBwZXIgcGVyc29uLiAgRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIHBsZWFzZSBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amFuYm95ZWFAc2JjZ2xvYmFsLm5ldCIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPmphbmJveWVhQHNiY2dsb2JhbC5uZXQ8L2E+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tlbm1vcmUgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgyMTc7cyBDbGFzcyBvZiAxOTY4IDwvc3Ryb25nPndpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gYXQgNiBwLm0uIFNlcHQuIDE1IGF0IEFtZXJpY2FuIExlZ2lvbiBQb3N0IE5vLiA0OTYsIDE5NDUgTW9nYWRvcmUgUm9hZCwgS2VudC4gVGhlcmUgd2lsbCBiZSBkaW5uZXIsIG11c2ljLCBhIHBob3RvZ3JhcGhlciBhbmQgYSBjYXNoIGJhci4gQ29zdCBpcyAkMzAgcGVyIHBlcnNvbi4gVGhlcmUgYWxzbyB3aWxsIGJlIGEgY2FzdWFsIG1lZXQtYW5kLWdyZWV0IGF0IHRoZSBHZXRhd2F5IFB1YiwgMTQ2MiBOLiBQb3J0YWdlIFBhdGgsIEFrcm9uLCBhdCA2OjMwIHAubS4gU2VwdCAxNC4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNvbnRhY3QgR2VvcmdpYW4gRmF3Y2V0dCBDaGVyZWthIGF0IDQxMiA1MDYgNzY3MiBvciB2aXNpdCB0aGUgS2VubW9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTY4IEZhY2Vib29rIHBhZ2UuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiYjODIyNjsgS2VubW9yZSBDbGFzc2VzIG9mIDE5NzggYW5kIDE5NzkgPC9zdHJvbmc+d2lsbCBob2xkIGEgam9pbnQgcmV1bmlvbiBhdCA2IHAubS4gU2VwdC4gMjIgYXQgSG91c3RvbiBIYWxsLCAzMDY5IEhvdXN0b24gUm9hZCwgTm9ydG9uLiAgVGlja2V0cyBhcmUgJDQwIGFuZCB0aGUgZXZlbmluZyB3aWxsIGNvbnNpc3Qgb2YgYSBtdXNpYyBieSBESiBNYXJ0eSBDb25zdGFuem8sIGEgYnVmZmV0LCBjYXNoIGJhciwgcGhvdG8gYm9vdGggYW5kIHJhZmZsZXMuIERyZXNzIGlzIGNhc3VhbC4gRm9yIHRpY2tldHMsIGdvIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmV2ZW50YnJpdGUuY29tPC9hPiBhbmQgc2VhcmNoIGZvciB0aGUgS2VubW9yZSA3OC83OSBSZXVuaW9uLiAgVGlja2V0cyB3aWxsIG5vdCBiZSBzb2xkIGF0IHRoZSBkb29yLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFN0LiBKb2huIHRoZSBCYXB0aXN0IENsYXNzIG9mIDE5NjggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBob2xkIGl0cyA1MHRoIHJldW5pb24gU2VwdC4gMjMuIFRoZSBldmVudCB3aWxsIGJlZ2luIHdpdGggYSAxMCBhLm0uIE1hc3MgYXQgU3QuIEpvaG4gdGhlIEJhcHRpc3QgUGFyaXNoLCAxMDM0IEJyb3duIFN0LiwgQWtyb24gZm9sbG93ZWQgYnkgYSBwaWNuaWMgYXQgRmlyZXN0b25lIFBhcmssIFR1c2NhcmF3YXMgU2hlbHRlciwgYXQgMTE6MzAuIEZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLCBjb250YWN0IENocmlzIEtpc2ggV25vcm9za2ksIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpjZXdub3Jvc2tAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Y2V3bm9yb3NrQGdtYWlsLmNvbTwvYT4gb3IgQW5uZSBLZXBsaW5nZXIgV2lsbGlhbXMsIGFubmV3bXMxN0Bob3RtYWlsLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFN0LiBQYXVsIENhdGhvbGljIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29sIENsYXNzIG9mIDE5NzggPC9zdHJvbmc+d2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIDQwdGggcmV1bmlvbiBvbiBOb3YuIDI0IHdpdGggYSA0OjMwIHAubS4gTWFzcyBhdCBTdC4gUGF1bCBDaHVyY2gsIDE1ODAgQnJvd24gU3QuLCBBa3JvbiwgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBjYXN1YWwgcmV1bmlvbiBhdCBQaWNrJiM4MjE3O3MgYXQgUExYIDUzMCBQb3J0YWdlIExha2VzIERyaXZlLCBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC4gT3JkZXIgb2ZmIHRoZSBtZW51LCBjYXNoIGJhci4gRmluZCBTdC4gUGF1bCBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTc4IG9uIEZhY2Vib29rIGZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMjY7IFdvb2RyaWRnZSBIaWdoIFNjaG9vbCBDbGFzcyBvZiAxOTczIHdpbGwgY2VsZWJyYXRlIGl0cyA8L3N0cm9uZz40NXRoIHJldW5pb24gYXQgYSBwcmUtcmV1bmlvbiBnZXQtdG9nZXRoZXIgYXQgNiBwLm0uIFNlcHQuIDE0IGF0IHRoZSBHZXRhd2F5IFB1YiwgMTQ2MiBOLiBQb3J0YWdlIFBhdGgsIEFrcm9uLiBUaGUgcmV1bmlvbiBldmVudCB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgdGhlIEdldGF3YXkgYXQgNiBwLm0uIFNlcHQuIDE1LiBUaGUgY2x1YiYjODIxNztzIHBob25lIG51bWJlciBhbmQgd2ViIGFkZHJlc3MgYXJlIDMzMC04NjctODcwMCBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVnZXRhd2F5cHViLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudGhlZ2V0YXdheXB1Yi5jb208L2E+LjwvcD4KPHA+VG8gc3VibWl0IGEgcmV1bmlvbiBub3RpY2UsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyZXVuaW9uc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiPnJldW5pb25zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBzZW5kIGl0IHRvIFJldW5pb25zLCBBa3JvbiBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuIFRoZSBsaXN0IGlzIHB1Ymxpc2hlZCBvbiBTdW5kYXlzLiBQbGVhc2Ugc2VuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBieSBXZWRuZXNkYXkgYXQgbGVhc3QgdHdvIHdlZWtzIGJlZm9yZSB0aGUgZXZlbnQuPC9wPgo=