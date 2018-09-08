Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Reunions this week: Coventry class of ’63, Firestone, Green and Kenmore classes of ’68, Woodridge class of ’73
Published: September 8, 2018 - 10:27 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

National news briefs: Homecoming queen kicks game-winning extra point September 8th, 2018 11:27 PM
World news briefs: Iraqi forces deploy after protest violence September 8th, 2018 10:38 PM
Reunions this week: Coventry class of ’63, Firestone, Green and Kenmore classes of ’68, Woodridge class of ’73 September 8th, 2018 10:27 PM
Things You Need to Know: North Korea gears up for anniversary celebration September 8th, 2018 10:16 PM

THE LATEST

Things to Do, Sept. 9: LEGO Convention; Breaking Benjamin, Five Finger Death Punch; Harvest Fest; [email protected]; ‘Casablanca’ September 8th, 2018 9:57 PM
Attorneys for accused ‘pill mill’ doctor Lazzerini seek to exclude evidence September 8th, 2018 9:43 PM
University of Akron football: Dominant defense carries Zips to 41-7 season-opening victory over Morgan State September 8th, 2018 8:57 PM
Cordray vs. DeWine: The battle for Ohioans’ hearts, minds…and stomachs September 8th, 2018 8:40 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal