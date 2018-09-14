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Rittman man acquitted of child’s rape
Published: September 14, 2018 - 8:11 AM
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By Jack Rooney

Wooster Daily Record
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