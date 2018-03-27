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Second lawsuit filed against Akron schools for allowing man to operate fake Scared Straight program
Published: March 27, 2018 - 2:53 PM
By Stephanie Warsmith
Beacon Journal/Ohio.com
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