Secretary of state keeps Democrat in the 37th House race

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlIGlzIGFsbG93aW5nIGEgbG9jYWwgRGVtb2NyYXQgdG8gcnVuIGZvciBzdGF0ZSBvZmZpY2UgdGhpcyBNYXkgZGVzcGl0ZSBhIGNsZXJpY2FsIGVycm9yIG9uIGhpcyBwZXRpdGlvbnMuPC9wPgo8cD5SZXB1YmxpY2FuIEpvbiBIdXN0ZWQsIE9oaW8mIzgyMTc7cyB0b3AgZWxlY3Rpb25zIG9mZmljaWFsLCBjYXN0IGEgdGllLWJyZWFrZXIgdm90ZSBsYXRlIGxhc3Qgd2VlayBpbiBhIGRlY2lzaW9uIHRvIGxldCBIdWRzb24gQ291bmNpbG1hbiBDYXNleSBXZWluc3RlaW4gcnVuIGFzIGEgRGVtb2NyYXQgaW4gdGhlIE1heSA4IHByaW1hcnkgZm9yIHRoZSBPaGlvIDM3dGggSG91c2UgZGlzdHJpY3QuPC9wPgo8cD5ObyBvdGhlciBEZW1vY3JhdCBmaWxlZCBmb3IgdGhlIEhvdXNlIHJhY2UuIFRocmVlIFJlcHVibGljYW5zIGFsc28gYXJlIHZ5aW5nIGZvciB0aGUgb3BlbiBzZWF0LCB2YWNhdGVkIGJ5IHRoZSB0ZXJtLWxpbWl0ZWQgUmVwLiBLcmlzdGluYSBSb2VnbmVyLCBSLUh1ZHNvbi48L3A+CjxwPldoZW4gY29sbGVjdGluZyBzaWduYXR1cmVzIGxhdGUgbGFzdCB5ZWFyIGluIGhpcyBzZWNvbmQgY2FtcGFpZ24gZm9yIHRoZSBzdGF0ZWhvdXNlLCBXZWluc3RlaW4gd3JvdGUgJiM4MjIwOzIwMTcmIzgyMjE7IGluc3RlYWQgb2YgJiM4MjIwOzIwMTgmIzgyMjE7IG9uIGhpcyBwZXRpdGlvbnMsIGluZGljYXRpbmcgdGhlIHdyb25nIHllYXIgZm9yIHRoZSB1cGNvbWluZyByYWNlLiBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgRGVtb2NyYXRzIGF0IHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IEJvYXJkIG9mIEVsZWN0aW9ucyBkaXNhZ3JlZWQgb24gd2hldGhlciB0aGUgc2V2ZXJpdHkgb2YgdGhlIGVycm9yIGFuZCB3aGV0aGVyIGl0IHNob3VsZCBwcmV2ZW50IFdlaW5zdGVpbiBmcm9tIHJ1bm5pbmcgYXMgYSBwYXJ0aXNhbiwgYW4gYWR2YW50YWdlIHRoYXQgYWxsb3dzIHZvdGVycyB0byBtYWtlIGEgY2hvaWNlIGJ5IHBhcnR5IGRlc2lnbmF0aW9uLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtObyBldmlkZW5jZSBoYXMgYmVlbiBwcm92aWRlZCB0byBzdWdnZXN0IHRoYXQgdGhlIGVycm9yIGluIHRoZSB5ZWFyIG9mIHRoZSBwcmltYXJ5IGVsZWN0aW9uIGRhdGUgbWlzbGVkIGEgc2lnbmVyIHRvIHRoaW5rIHRoYXQgTXIuIFdlaW5zdGVpbiB3YXMgc2Vla2luZyB0byBhcHBlYXIgb24gYSBwcmltYXJ5IGVsZWN0aW9uIGJhbGxvdCBmb3IgYW4gZWxlY3Rpb24gdGhhdCBoYWQgYWxyZWFkeSB0YWtlbiBwbGFjZSwmIzgyMjE7IEh1c3RlZCBzYWlkLjwvcD4KPHA+V2VpbnN0ZWluIG5ldmVyIGRvdWJ0ZWQgdGhhdCBsb2dpYyB3b3VsZCBwcmV2YWlsLCB0aG91Z2ggaGlzIHdpZmUgaGFkIGZpbGVkIGFzIGEgd3JpdGUtaW4gY2FuZGlkYXRlIGluIGEgbWFuZXV2ZXIgdGhhdCBjb3VsZCBoYXZlIGFsbG93ZWQgdGhlIHBhcnR5IHRvIHN3YXAgaGVyIG5hbWUgZm9yIGhpcyBhZnRlciB0aGUgcHJpbWFyeS4gSGUgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCBoaXMgd2lmZSwgQW1hbmRhLCBwbGFucyB0byB3aXRoZHJhdyBmcm9tIHRoZSByYWNlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgYW0gZ2xhZCB0aGlzIGlzc3VlIGlzIHNldHRsZWQsIGJ1dCBJIG5ldmVyIHN0b3BwZWQgb3VyIGNhbXBhaWduIHRvIGludmVzdCBpbiBvdXIgY29tbXVuaXRpZXMsIGZpZ2h0IGZvciBleGNlcHRpb25hbCBwdWJsaWMgZWR1Y2F0aW9uLCBhbmQgZGVsaXZlciAyMXN0IGNlbnR1cnkgam9iIG9wcG9ydHVuaXRpZXMsJiM4MjIxOyBXZWluc3RlaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgYW0gaGFwcHkgdG8gY29udGludWUgbXkgZm9jdXMgb24gZmlnaHRpbmcgZm9yIHRoZSByZXNpZGVudHMgb2YgdGhlIDM3dGguJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UmVhY2ggRG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGF0IDMzMC05OTYtMzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gQEFCSkRvdWcgb24gVHdpdHRlciBvciA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9kb3VnLmxpdmluZ3N0b24uOTIiIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9kb3VnLmxpdmluZ3N0b24uOTI8L2E+IG9uIEZhY2Vib29rLjwvcD4K