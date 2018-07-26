Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Sex offender accused of trying to lure girls in Stark County is well-known geocacher
Published: July 26, 2018 - 12:52 PM
Full Screen Linked Image

By Tim Botos

Canton Repository
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Akron woman charged after motel guest says she entered wrong room, refused to leave Today July 26th, 2018 12:40 PM
Stark County law enforcement to host National Night Out festival Updated July 26th, 2018 11:56 AM
Clock ticks toward reuniting families separated at border Updated July 26th, 2018 11:07 AM
5K DEVO extends registration deadline; race is Sunday in downtown Akron Today July 26th, 2018 11:08 AM

THE LATEST

Akron woman charged after motel guest says she entered wrong room, refused to leave Today July 26th, 2018 12:27 PM
Stark County law enforcement to host National Night Out festival Updated July 26th, 2018 11:56 AM
5K DEVO extends registration deadline; race is Sunday in downtown Akron Today July 26th, 2018 11:08 AM
Browns to reportedly work out former Bengals cornerback Adam Jones Today July 26th, 2018 10:44 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal