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Silver Lake celebrating 100th birthday
Published: July 13, 2018 - 7:13 AM | Updated: July 13, 2018 - 7:17 AM

By Phil Keren

Cuyahoga Falls News-Press
GateHouse Media Ohio

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